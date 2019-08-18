Последние комментарии

ВИДЕО. Фантастический гол Дибалы 09:19 — xerx A,B,C,D. Это 4-я лига? Юве что играла третьим составом? 09:08 — sergeua Красавец

ЦИФРА ДНЯ. Реал опередил Барселону впервые за 818 дней 08:53 — Степан Степанов пук 07:39 — Сергей Долина Пусть порадуются хоть немного, скоро все станет на свои места.

Цинциннати. Кузнецова и Киз сразятся за титул 08:33 — Александр Науменко Вчасно зупинили Софу.

UFC 241. Йоэль Ромеро - Пауло Коста. Видео боя 08:26 — russol30 І у спорті нема правди, Ромеро в свої 42 перебив Косту, всі це бачили, ну і судді віддали перемо...

АПЛ. Ярмоленко вышел на замену, успехи Ливерпуля и Эвертона 08:20 — Ag1077 Это, конечно достижение для игрока сборной. Скоро будут новости-Ярмоленко проснулся

ВИДЕО. VAR лишил Манчестер Сити победы на последних минутах игры 08:05 — igor_986 Сколько можно

СТЕПАНЕНКО: «Игра с Динамо – особая, но не приносит больше трех очков» 07:57 — SamojlovS Сезон только начинается, потому ничего сказать еще нельзя о важности или нет этих очков, вот в ко...