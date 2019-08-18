Цинциннати. Кузнецова и Киз сразятся за титул

17 августа на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоялись полуфинальные матчи.
Обидчица Даяны Ястремской россиянка Светлана Кузнецова добыла вторую победу над теннисисткой из топ-5 в рамках данного турнира. На этот раз пострадала австралийка Эшли Барти. Таким образом, Наоми Осака, которая вылетела раундом раньше, сохранит звание первой ракетки мира.
Во втором полуфинале Мэдисон Киз в двух сетах разобралась с Софией Кенин, ранее выбившей Элину Свитолину. В случае победы на турнире Киз вернется в топ-10 рейтинга WTA.
Цинциннати. Полуфинал
Светлана Кузнецова (Россия) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:4
Мэдисон Киз (США) – София Кенин (США) – 7:5, 6:4
В мужском финале сыграют россиянин Даниил Медведев и бельгиец Давид Гоффен.
Источник — Sport.ua
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