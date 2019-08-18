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Цинциннати. Кузнецова и Киз сразятся за титул

Наоми Осака останется первой ракеткой мира

  • 18.08.2019 08:21
  • 788 просмотров
  • 1 комментарий
Цинциннати. Кузнецова и Киз сразятся за титул
© CincyTennis. Мэдисон Киз
17 августа на хардовом турнире серии Премьер 5 в Цинциннати состоялись полуфинальные матчи.
 
Обидчица Даяны Ястремской россиянка Светлана Кузнецова добыла вторую победу над теннисисткой из топ-5 в рамках данного турнира. На этот раз пострадала австралийка Эшли Барти. Таким образом, Наоми Осака, которая вылетела раундом раньше, сохранит звание первой ракетки мира.
 
Во втором полуфинале Мэдисон Киз в двух сетах разобралась с Софией Кенин, ранее выбившей Элину Свитолину. В случае победы на турнире Киз вернется в топ-10 рейтинга WTA. 
 
Цинциннати. Полуфинал
Светлана Кузнецова (Россия) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:4
Мэдисон Киз (США) – София Кенин (США) –  7:5, 6:4
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 18.08.2019 08:33
    0
    Вчасно зупинили Софу.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 18.08.2019 08:33
    0
    Вчасно зупинили Софу.
    Ссылка
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