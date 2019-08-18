Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Цинциннати. Джокович в полуфинале уступил Медведеву

Первая ракетка мира второй раз подряд уступил россиянину

  • 18.08.2019 07:29
  • 231 просмотр
  • 0 комментариев
Цинциннати. Джокович в полуфинале уступил Медведеву
© twitter
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В полуфинале девятый сеяный Медведев нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:3, 6:3. После турнира Джокович останется первой ракеткой мира.
 
Россиянин выиграл у серба второй матч подряд (первый был в этом году в Монте-Карло) и довел счет личных встреч до 2:3.
 
За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати Медведев сыграет с победителем первого полуфинального матча, в котором бельгийский теннисист Давид Гоффен нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4.
 
В женском финале россиянка Светлана Кузнецова сыграет с американкой Мэдисон Кис. 
 
Две украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина уступили на ранних стадиях турнира. Ястремская проиграла Кузнецовой, а Свитолина уступила Софии Кенин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности