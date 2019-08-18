Цинциннати. Джокович в полуфинале уступил Медведеву

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати. В полуфинале девятый сеяный Медведев нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:3, 6:3. После турнира Джокович останется первой ракеткой мира.

Россиянин выиграл у серба второй матч подряд (первый был в этом году в Монте-Карло) и довел счет личных встреч до 2:3.

За титул турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати Медведев сыграет с победителем первого полуфинального матча, в котором бельгийский теннисист Давид Гоффен нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 6:3, 6:4.

В женском финале россиянка Светлана Кузнецова сыграет с американкой Мэдисон Кис.