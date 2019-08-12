АНДРЕЕСКУ: «Триумф в Торонто в 10 раз важнее победы в Индиан-Уэллсе»

«Я начал плакать, потому что она разрыдалась. Это потому, что я знаю, как она себя чувствовала в тот момент. Травмы – отстой. Не таким образом я хотела выиграть, но победа – это победа, поэтому я действительно счастлива.

Я проделала так много тяжелой работы и пролила столько пота на этом теннисном корте и в этом спортзале, что этот турнир определенно в десять раз более особенный, чем победа в Индиан-Уэллсе.

Конечно, Серене было нелегко сниматься, особенно в финале. Я знаю, что она чувствует, потому что я делала это много раз за свою короткую карьеру. Но иногда нужно просто слушать свое тело», – сказала Андрееску.