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АНДРЕЕСКУ: «Триумф в Торонто в 10 раз важнее победы в Индиан-Уэллсе»

Канадская теннисистка – о выигрыше домашнего супертурнира

  • 12.08.2019 11:30
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АНДРЕЕСКУ: «Триумф в Торонто в 10 раз важнее победы в Индиан-Уэллсе»
© WTA. Бьянка Андрееску
Победительница турнира серии Премьер 5 в Торонто Бьянка Андрееску, которая стала первой представительницей Канады с 1969 года, выигравшей главные домашние соревнования, рассказала о финальном матче и снятии из-за травмы Серены Уильямс
 
«Я начал плакать, потому что она разрыдалась. Это потому, что я знаю, как она себя чувствовала в тот момент. Травмы – отстой. Не таким образом я хотела выиграть, но победа – это победа, поэтому я действительно счастлива.
 
Я проделала так много тяжелой работы и пролила столько пота на этом теннисном корте и в этом спортзале, что этот турнир определенно в десять раз более особенный, чем победа в Индиан-Уэллсе.
 
Конечно, Серене было нелегко сниматься, особенно в финале. Я знаю, что она чувствует, потому что я делала это много раз за свою короткую карьеру. Но иногда нужно просто слушать свое тело», – сказала Андрееску.
 
Напомним, победа в Торонто позволила 19-летней Бьянке подняться на 14-е место в мировом рейтинге.
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Источник — CBC Sports

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