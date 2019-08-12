Рейтинг WTA. Возвращение Осаки на вершину, личный рекорд Завацкой

Это позволило 19-летней канадской спортсменке подняться на 14-е место в мировой классификации. Напомним, в текущем сезоне она уже выигрывала очень престижный турнир в Индиан-Уэллсе. Серена также добавила 2 строчки и сейчас занимает восьмую позицию. Это ни много ни мало – лучший показатель со времен возвращения Уильямс-младшей после родов.

Еще одна сенсационная полуфиналистка Мария Боузкова из Чехии прыгнула вверх на 38 мест, сейчас она 53-я.

Ну а главным изменением, конечно же, стала рокировка Наоми Осаки и Эшли Барти. После быстрого вылета автралийки, японской теннисистке не составило труда выиграть первый матч, победа в котором позволяла ей вернуть себе теннисную корону (были шансы и у Плишковой, но ей нужно было выходить как минимум в полуфинал).

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Свитолина сохранила место, Ястремская повторила личный рекорд, а Цуренко потеряла одну позицию. Завацкая, Костюк и Калинина добавили несколько строчек, для Катарины – это лучший результат в карьере. А вот Козлова и Лопатецкая немного потеряли.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке случился худший расклад для Свитолиной. После своего вылета она могла оказаться на 10-м месте только при одном варианте, и он случился. Андрееску выиграла титул, Серена дошла до финала – обе обошли украинку. Но в Цинциннати можно будет наверстать упущенное, ведь канадка уже снялась , а состояние американки после травмы вряд ли будет на высочайшем уровне.