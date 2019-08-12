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Рейтинг WTA. Возвращение Осаки на вершину, личный рекорд Завацкой

Турнир в Торонто серьезно изменил позиции в мировой классификации

  • 12.08.2019 09:35
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Рейтинг WTA. Возвращение Осаки на вершину, личный рекорд Завацкой
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Предыдущая неделя у женщин прошла в Торонто под лозунгом: «Дорогу молодым». На полуфинальной стадии Открытого чемпионата Канады сыграли 3 теннисистки не старше 21 года, компенсировала это чудесное явление опытная Серена Уильямс. К сожалению, в финале здоровье подвело 23-кратную победительницу турниров Grand Slam, победу одержала Бьянка Андрееску.
 
Это позволило 19-летней канадской спортсменке подняться на 14-е место в мировой классификации. Напомним, в текущем сезоне она уже выигрывала очень престижный турнир в Индиан-Уэллсе. Серена также добавила 2 строчки и сейчас занимает восьмую позицию. Это ни много ни мало – лучший показатель со времен возвращения Уильямс-младшей после родов.
 
Еще одна сенсационная полуфиналистка Мария Боузкова из Чехии прыгнула вверх на 38 мест, сейчас она 53-я. 
 
Ну а главным изменением, конечно же, стала рокировка Наоми Осаки и Эшли Барти. После быстрого вылета автралийки, японской теннисистке не составило труда выиграть первый матч, победа в котором позволяла ей вернуть себе теннисную корону (были шансы и у Плишковой, но ей нужно было выходить как минимум в полуфинал).
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то Свитолина сохранила место, Ястремская повторила личный рекорд, а Цуренко потеряла одну позицию. Завацкая, Костюк и Калинина добавили несколько строчек, для Катарины – это лучший результат в карьере. А вот Козлова и Лопатецкая немного потеряли.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке случился худший расклад для Свитолиной. После своего вылета она могла оказаться на 10-м месте только при одном варианте, и он случился. Андрееску выиграла титул, Серена дошла до финала – обе обошли украинку. Но в Цинциннати можно будет наверстать упущенное, ведь канадка уже снялась, а состояние американки после травмы вряд ли будет на высочайшем уровне. 
 
Чемпионская гонка
 
 
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Источник — Sport.ua

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