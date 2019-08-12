Андрееску выиграла 7 из 7 матчей против теннисисток из первой десятки

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в воскресенье выиграла Открытый чемпионат Канады, одолев в финале Серену Уильямс, которая не смогла продолжать матч после четвертого гейма.
Таким образом, на турнире в Торонто 19-летняя теннисистка обыграла сразу трех представительниц первой десятки. А с начала сезона у Андрееску семь таких побед. Более того, она не проиграла ни одного матча соперницам из топ-10 мирового рейтинга.
Что еще больше удивляет, так это то, что пять из этих поединков были выиграны в непростых трехсетовых противостояниях.
Ранее сообщалось, что Бьянка снялась с турнира в Цинциннати и не сыграет с Лесей Цуренко.
Источник — Sport.ua
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