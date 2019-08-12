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Андрееску выиграла 7 из 7 матчей против теннисисток из первой десятки

Представительница Канады феноменально проводит 2019 год

  • 12.08.2019 08:27
  • 418 просмотров
  • 3 комментария
Андрееску выиграла 7 из 7 матчей против теннисисток из первой десятки
© Rogers Cup. Бьянка Андрееску и Серена Уильямс
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в воскресенье выиграла Открытый чемпионат Канады, одолев в финале Серену Уильямс, которая не смогла продолжать матч после четвертого гейма.
 
Таким образом, на турнире в Торонто 19-летняя теннисистка обыграла сразу трех представительниц первой десятки. А с начала сезона у Андрееску семь таких побед. Более того, она не проиграла ни одного матча соперницам из топ-10 мирового рейтинга.
 
Что еще больше удивляет, так это то, что пять из этих поединков были выиграны в непростых трехсетовых противостояниях.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.08.2019 09:02
    0
    Ладно, так уж и быть - будет номер 2 в мировом рейтинге. После Даяны
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.08.2019 09:01
    0
    vital, 12.08.2019 08:52
    Дуже талановита дівчина ця Бьянка. Якщо знайде баланс, щоб із її великими габаритами не травмуватися серйозно, то може прийти в ТОП-10 всерйоз і надовго.
    Габариты? Посмотрите на неё рядом с Сереной. Чисто ради сравнить.
    Ссылка
    vital
      vital, 12.08.2019 08:52
    -2
    Дуже талановита дівчина ця Бьянка. Якщо знайде баланс, щоб із її великими габаритами не травмуватися серйозно, то може прийти в ТОП-10 всерйоз і надовго.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.08.2019 09:02
    0
    Ладно, так уж и быть - будет номер 2 в мировом рейтинге. После Даяны
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 12.08.2019 09:01
    0
    vital, 12.08.2019 08:52
    Дуже талановита дівчина ця Бьянка. Якщо знайде баланс, щоб із її великими габаритами не травмуватися серйозно, то може прийти в ТОП-10 всерйоз і надовго.
    Габариты? Посмотрите на неё рядом с Сереной. Чисто ради сравнить.
    Ссылка
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