Андрееску выиграла 7 из 7 матчей против теннисисток из первой десятки

Таким образом, на турнире в Торонто 19-летняя теннисистка обыграла сразу трех представительниц первой десятки. А с начала сезона у Андрееску семь таких побед. Более того, она не проиграла ни одного матча соперницам из топ-10 мирового рейтинга.

Что еще больше удивляет, так это то, что пять из этих поединков были выиграны в непростых трехсетовых противостояниях.