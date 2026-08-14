Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк – в элите. Ястремская выпала из топ-100
В первой сотне мирового рейтинга находятся шесть украинских теннисисток
14 августа женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после завершения турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.
На канадском тысячнике успешнее всех из украинок выступила Элина Свитолина, которая добралась до 1/2 финала. Свитолина осталась на девятом месте.
Марта Костюк дошла до стадии 1/8 финала. Позиция Костюк также не изменилась – 11-я строчка.
Небольшой регресс у Дарьи Снигур и Александры Олейниковой, которые потеряли по 2 позиции и сейчас располагаются на 45-м и 46-м местах соответственно.
Юлия Стародубцева потеряла 13 мест (78-я ракетка), а Даяна Ястремская – 20. Ястремская выпала за пределы топ-100 и идет на 107-м месте.
Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая синхронно прибавила по два места – 137-я, 195-я и 259-я ракетки соответственно.
Украинки в рейтинге WTA
В топ-10 мирового рейтинга WTA произошло несколько изменений после того, как Ига Свентек выиграла трофей тысячника в Торонто.
Свентек вернулась в топ-5 и занимает пятое место после Арины Соболенко, Елены Рыбакиной, Джессики Пегулы и Коко Гауфф.
Из-за прогресса Ига по одной позиции потеряли Мирра Андрева, Каролина Мухова и Линда Носкова. Топ-10 (после Свитолиной) замыкает Аманда Анисимова.
Топ-10 мирового рейтинга WTA
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