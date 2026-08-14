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  4. Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк – в элите. Ястремская выпала из топ-100
WTA
14 августа 2026, 11:28 | Обновлено 14 августа 2026, 21:53
2797
0

Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк – в элите. Ястремская выпала из топ-100

В первой сотне мирового рейтинга находятся шесть украинских теннисисток

14 августа 2026, 11:28 | Обновлено 14 августа 2026, 21:53
2797
0
Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк – в элите. Ястремская выпала из топ-100
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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14 августа женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после завершения турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

На канадском тысячнике успешнее всех из украинок выступила Элина Свитолина, которая добралась до 1/2 финала. Свитолина осталась на девятом месте.

Марта Костюк дошла до стадии 1/8 финала. Позиция Костюк также не изменилась – 11-я строчка.

Небольшой регресс у Дарьи Снигур и Александры Олейниковой, которые потеряли по 2 позиции и сейчас располагаются на 45-м и 46-м местах соответственно.

Юлия Стародубцева потеряла 13 мест (78-я ракетка), а Даяна Ястремская – 20. Ястремская выпала за пределы топ-100 и идет на 107-м месте.

Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая синхронно прибавила по два места – 137-я, 195-я и 259-я ракетки соответственно.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 мирового рейтинга WTA произошло несколько изменений после того, как Ига Свентек выиграла трофей тысячника в Торонто.

Свентек вернулась в топ-5 и занимает пятое место после Арины Соболенко, Елены Рыбакиной, Джессики Пегулы и Коко Гауфф.

Из-за прогресса Ига по одной позиции потеряли Мирра Андрева, Каролина Мухова и Линда Носкова. Топ-10 (после Свитолиной) замыкает Аманда Анисимова.

Топ-10 мирового рейтинга WTA

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WTA Торонто рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Дарья Снигур Вероника Подрез Катарина Завацкая Анастасия Соболева Ангелина Калинина Арина Соболенко Ига Свёнтек Елена Рыбакина Коко Гауфф Джессика Пегула Аманда Анисимова Линда Носкова Каролина Мухова Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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