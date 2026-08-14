Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк – в элите. Ястремская выпала из топ-100

14 августа женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после завершения турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

На канадском тысячнике успешнее всех из украинок выступила Элина Свитолина, которая добралась до 1/2 финала. Свитолина осталась на девятом месте.

Марта Костюк дошла до стадии 1/8 финала. Позиция Костюк также не изменилась – 11-я строчка.

Небольшой регресс у Дарьи Снигур и Александры Олейниковой, которые потеряли по 2 позиции и сейчас располагаются на 45-м и 46-м местах соответственно.

Юлия Стародубцева потеряла 13 мест (78-я ракетка), а Даяна Ястремская – 20. Ястремская выпала за пределы топ-100 и идет на 107-м месте.

Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая синхронно прибавила по два места – 137-я, 195-я и 259-я ракетки соответственно.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 мирового рейтинга WTA произошло несколько изменений после того, как Ига Свентек выиграла трофей тысячника в Торонто.

Свентек вернулась в топ-5 и занимает пятое место после Арины Соболенко, Елены Рыбакиной, Джессики Пегулы и Коко Гауфф.

Из-за прогресса Ига по одной позиции потеряли Мирра Андрева, Каролина Мухова и Линда Носкова. Топ-10 (после Свитолиной) замыкает Аманда Анисимова.

Топ-10 мирового рейтинга WTA