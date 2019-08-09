Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, девятого августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче 1/4 финала украинка встретится с Софией Кенин из США (№29 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 19:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Кенин
|1-й круг
|-
|Се Шувэй (6-4 6-3) №30 WTA
|2-й круг
|Синякова (6-3 3-6 6-3) №41 WTA
|Барти (6-7(5) 6-3 6-4) №1 WTA
|3-й круг
|Бенчич (6-2 6-4) №12 WTA
|Ястремская (6-2 6-2) №33 WTA
Ранее девушки играли один раз, в тяжелом матче победила украинка (Индиан-Уэллс 2019).
В 1/2 финала победительница пары сразится против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Б'янки Андрееску (№27 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.