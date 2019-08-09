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Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Торонто

  • 09.08.2019 13:03
  • 1631 просмотр
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Rogers Cup. Элина Свитолина
В пятницу, девятого августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче 1/4 финала украинка встретится с Софией Кенин из США (№29 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Кенин
1-й круг -  Се Шувэй (6-4 6-3) №30 WTA
2-й круг    Синякова (6-3 3-6 6-3) №41 WTA  Барти (6-7(5) 6-3 6-4) №1 WTA
3-й круг   Бенчич (6-2 6-4) №12 WTA  Ястремская (6-2 6-2) №33 WTA
 
Ранее девушки играли один раз, в тяжелом матче победила украинка (Индиан-Уэллс 2019).
 
В 1/2 финала победительница пары сразится против Каролины Плишковой (№3 WTA) или Б'янки Андрееску (№27 WTA).  
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 09.08.2019 13:49
    0
    Вот тут Свитолина в сухую выиграет!! 2:0
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 09.08.2019 13:49
    0
    Вот тут Свитолина в сухую выиграет!! 2:0
    Ссылка
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