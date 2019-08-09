Элина Свитолина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

И ни слова о том что прямую трансляцию можно посмотреть на setanta sport. Ни сегодня, ни завтра, ...

14:14 — Олег Кулініч

Тренер ей эти письма любовные в сумку подкидывает))) Как играть, куда бежать и все такое)))

14:00 — avtv5555

Даяна молодец, есть все данные чтобы в будущем стать 1 ракеткой и выигрывать шлемы. Меня поражает...