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Торонто. Свитолина одержала победу на старте

Украинка в трех тяжелых сетах переиграла Катерину Синякову из Чехии

  • 07.08.2019 22:22
  • 3309 просмотров
  • 16 комментариев
Торонто. Свитолина одержала победу на старте
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) стартовала с победы на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче второго круга украинка в непростом поединке обыграла Катерину Синякову из Чехии (№41 WTA). 
 
Торонто. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:3
 
По большому счету, Синякова довольно удобоваримая соперница для стиля игры Свитолиной и обыгрывать ее нужно в любом состоянии. Единственное, в чем чешка может дать фору Элине, так это в эмоциональном плане. В последних матчах украинке этих самых эмоций очень даже не хватало.
 
В стартовой партии все шло по сценарию Свитолиной, хотя заметного преимущества и не просматривалось. После обмена брейками на старте, украинка смогла еще раз реализовать брейкпоинт в шестом гейме и сразу же с боями забрать свою подачу. Этого хватило для победы в партии, но большой уверенности в том, что так будет продолжаться и дальше, не было. Более того, после первого сета Элина взяла медицинский тайм-аут, ее беспокоила поясница. Это был тревожный звоночек.
 
 
Вторая партия проходила немного в другом ключе. Чешка заиграла лучше, сократив количество невынужденных ошибок к минимуму. Ответить на это Элина не смогла, хотя и старалась. В восьмом гейме она не удержала подачу и судьба сета была предрешена.
 
 
Последняя партия прошла в лучших традициях матчей Свитолиной. Нервы болельщиков были в очередной раз проверены на прочность, моральных сил по конец практически не осталось. С течением времени обеим теннисисткам стало тяжелее защищать свои подачи и брейки посыпались как из рога изобилия. Со счета 3:3 Элина взяла три гейма подряд, но сделала это в упорной борьбе. В финальном гейме мы увидели два нереализованных матчбола, но все же после долгих мучений Синякова пробила в аут.
 
Победа вернула Свитолину в топ-8 чемпионской гонки, скажем за это спасибо Даяне Ястремской, которая ранее выбила Конту. Напомним, Элине в Торонто защищать прошлогодний полуфинал Монреаля (это один и тот же турнир), пока что в вероятность повторения такого результата верится с трудом.
 
В третьем круге Свитолина сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№12 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 22:48
    0
    Валерий Бирзул, 07.08.2019 22:31
    Вы вообще читать умеете, долбоебы менисующие.
    Чего вы печалитесь? Минусуют - значит читают
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 22:46
    0
    vital, 07.08.2019 22:37
    На жаль Юля (та що Гергес) не допомогла Елі, як нещодавно Даяна проти конкурентки Світоліної за участь у Підсумковому, але хоч 3 сети поганяла. Еля здорова на 100% проти Бенчіч не була б фаворитом, а з можливим пошкодженням. Але це жіночий теніс, і тут можливі усякі сюрпризи. Турнір у Торонто для Еліни комфортний: у 2017-му вона тут за кілька днів обіграла 4 спортсменки з ТОП-10 і взяла титул.
    Віримо в Еліну.
    В том то и дело, что Элина имеет свойство играть лучше с фаворитами, чем с заведомыми андердогами. Настраивается по другому может, не знаю.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 22:45
    0
    Stanislav Matusevych, 07.08.2019 22:38
    Кстати, фавориты дружно имеют проблемы в первом же матче после перехода на хард. Из топ-10 вылетели Барти, Сабаленка и Стивенс, с трудом прошли Плишкова и Свитолина, сейчас играет с огнем Халеп. Только Бертенс не имела пока проблем.
    Это да. Но фавориты регулярно почти на всех турнирах в первых раундах вылетают. То ли теннис выравнивается, то ли реально лидеры лишь номинальные (кто-то же должен быть)... я не знаю.
    Интересно, были бы сейчас в туре Хингис, Граф, Селеш - где бы они были в рейтинге?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 22:38
    +1
    Кстати, фавориты дружно имеют проблемы в первом же матче после перехода на хард. Из топ-10 вылетели Барти, Сабаленка и Стивенс, с трудом прошли Плишкова и Свитолина, сейчас играет с огнем Халеп. Только Бертенс не имела пока проблем.
    Ссылка
    vital
      vital, 07.08.2019 22:37
    +2
    На жаль Юля (та що Гергес) не допомогла Елі, як нещодавно Даяна проти конкурентки Світоліної за участь у Підсумковому, але хоч 3 сети поганяла. Еля здорова на 100% проти Бенчіч не була б фаворитом, а з можливим пошкодженням. Але це жіночий теніс, і тут можливі усякі сюрпризи. Турнір у Торонто для Еліни комфортний: у 2017-му вона тут за кілька днів обіграла 4 спортсменки з ТОП-10 і взяла титул.
    Віримо в Еліну.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.08.2019 22:36
    +5
    Эля ассоциируется у меня с киевским Динамо. В смысле ощущением после игры.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 22:35
    +6
    Тяжело смотреть такие матчи. Хорошо, хоть результат в пользу Элины. 104 очка за победу сейчас совсем не лишние. Но с игрой совсем беда. Активность приводит к ошибкам, а еще и проблемы с поясницей привели к проблемам с движением. Хорошо, что соперницей была всего лишь Синякова.
    Уже завтра играть против Бенчич, и с учетом перечисленного шансы будут малы.
    Из положительного можно отметить улучшившуюся скорость подачи, особенно второй. И характер сегодня вновь прорезался. Но против Бенчич этого маловато.
    Ссылка
    vital
      vital, 07.08.2019 22:33
    +7
    Усіх із важливою для Еліни перемогою!
    Згадаю лише хороше:
    подача в районі 175 у Еліни прорізалася;
    6 ейсів за матч, з них 5 після медичного таймауту;
    вряди-годи Еліна менше бігала по корту за суперницю - по ходу показували статистику що українка рухалася 27 м за 1 очко, а чешка на 10 м більше, тобто 37 м;
    перемога в 3-му сеті;
    активно виграних м'ячів більше, ніж помилок;
    30 вінерсів за гру.
    Здоров'я Еліні з Бенчіч!
    Ссылка
    Серж Пир
    online
    Серж Пир, 07.08.2019 22:31
    -4
    Чего ж так тяжко-то?
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 07.08.2019 22:31
    -7
    Валерий Бирзул, 07.08.2019 22:28
    Если смотреть такой матч, потом неделю можно не спать.
    Вы вообще читать умеете, долбоебы менисующие.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 07.08.2019 22:28
    +1
    Если смотреть такой матч, потом неделю можно не спать.
    Ссылка
    hmmmm
      hmmmm, 07.08.2019 22:28
    0
    30 виннерсов, не похоже на Элю что-то
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.08.2019 22:28
    +2
    і все ж таки наступна Бенчич виходить. Ну не знаю, тут Еліна навіть на папері не буде фаворитом
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 07.08.2019 22:27
    +3
    Пора бы уже и турнирчик какой-нибудь взять, почему бы и не в Торонто? Заждались уже...
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 07.08.2019 22:27
    -11
    Чернявого не было и желания не было в Свитольки бегать
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 07.08.2019 22:24
    +3
    валидольная но победа игра забывается результат остаётся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    vital
      vital, 07.08.2019 22:33
    +7
    Усіх із важливою для Еліни перемогою!
    Згадаю лише хороше:
    подача в районі 175 у Еліни прорізалася;
    6 ейсів за матч, з них 5 після медичного таймауту;
    вряди-годи Еліна менше бігала по корту за суперницю - по ходу показували статистику що українка рухалася 27 м за 1 очко, а чешка на 10 м більше, тобто 37 м;
    перемога в 3-му сеті;
    активно виграних м'ячів більше, ніж помилок;
    30 вінерсів за гру.
    Здоров'я Еліні з Бенчіч!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 22:35
    +6
    Тяжело смотреть такие матчи. Хорошо, хоть результат в пользу Элины. 104 очка за победу сейчас совсем не лишние. Но с игрой совсем беда. Активность приводит к ошибкам, а еще и проблемы с поясницей привели к проблемам с движением. Хорошо, что соперницей была всего лишь Синякова.
    Уже завтра играть против Бенчич, и с учетом перечисленного шансы будут малы.
    Из положительного можно отметить улучшившуюся скорость подачи, особенно второй. И характер сегодня вновь прорезался. Но против Бенчич этого маловато.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.08.2019 22:36
    +5
    Эля ассоциируется у меня с киевским Динамо. В смысле ощущением после игры.
    Ссылка
    Barsa2019
    Barsa2019, 07.08.2019 22:27
    +3
    Пора бы уже и турнирчик какой-нибудь взять, почему бы и не в Торонто? Заждались уже...
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 07.08.2019 22:24
    +3
    валидольная но победа игра забывается результат остаётся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    vital
      vital, 07.08.2019 22:37
    +2
    На жаль Юля (та що Гергес) не допомогла Елі, як нещодавно Даяна проти конкурентки Світоліної за участь у Підсумковому, але хоч 3 сети поганяла. Еля здорова на 100% проти Бенчіч не була б фаворитом, а з можливим пошкодженням. Але це жіночий теніс, і тут можливі усякі сюрпризи. Турнір у Торонто для Еліни комфортний: у 2017-му вона тут за кілька днів обіграла 4 спортсменки з ТОП-10 і взяла титул.
    Віримо в Еліну.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.08.2019 22:28
    +2
    і все ж таки наступна Бенчич виходить. Ну не знаю, тут Еліна навіть на папері не буде фаворитом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 22:38
    +1
    Кстати, фавориты дружно имеют проблемы в первом же матче после перехода на хард. Из топ-10 вылетели Барти, Сабаленка и Стивенс, с трудом прошли Плишкова и Свитолина, сейчас играет с огнем Халеп. Только Бертенс не имела пока проблем.
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 07.08.2019 22:28
    +1
    Если смотреть такой матч, потом неделю можно не спать.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 22:48
    0
    Валерий Бирзул, 07.08.2019 22:31
    Вы вообще читать умеете, долбоебы менисующие.
    Чего вы печалитесь? Минусуют - значит читают
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 22:46
    0
    vital, 07.08.2019 22:37
    На жаль Юля (та що Гергес) не допомогла Елі, як нещодавно Даяна проти конкурентки Світоліної за участь у Підсумковому, але хоч 3 сети поганяла. Еля здорова на 100% проти Бенчіч не була б фаворитом, а з можливим пошкодженням. Але це жіночий теніс, і тут можливі усякі сюрпризи. Турнір у Торонто для Еліни комфортний: у 2017-му вона тут за кілька днів обіграла 4 спортсменки з ТОП-10 і взяла титул.
    Віримо в Еліну.
    В том то и дело, что Элина имеет свойство играть лучше с фаворитами, чем с заведомыми андердогами. Настраивается по другому может, не знаю.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 07.08.2019 22:45
    0
    Stanislav Matusevych, 07.08.2019 22:38
    Кстати, фавориты дружно имеют проблемы в первом же матче после перехода на хард. Из топ-10 вылетели Барти, Сабаленка и Стивенс, с трудом прошли Плишкова и Свитолина, сейчас играет с огнем Халеп. Только Бертенс не имела пока проблем.
    Это да. Но фавориты регулярно почти на всех турнирах в первых раундах вылетают. То ли теннис выравнивается, то ли реально лидеры лишь номинальные (кто-то же должен быть)... я не знаю.
    Интересно, были бы сейчас в туре Хингис, Граф, Селеш - где бы они были в рейтинге?
    Ссылка
    hmmmm
      hmmmm, 07.08.2019 22:28
    0
    30 виннерсов, не похоже на Элю что-то
    Ссылка
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