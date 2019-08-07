Торонто. Свитолина одержала победу на старте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) стартовала с победы на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче второго круга украинка в непростом поединке обыграла Катерину Синякову из Чехии (№41 WTA).
Торонто. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 3:6, 6:3
По большому счету, Синякова довольно удобоваримая соперница для стиля игры Свитолиной и обыгрывать ее нужно в любом состоянии. Единственное, в чем чешка может дать фору Элине, так это в эмоциональном плане. В последних матчах украинке этих самых эмоций очень даже не хватало.
В стартовой партии все шло по сценарию Свитолиной, хотя заметного преимущества и не просматривалось. После обмена брейками на старте, украинка смогла еще раз реализовать брейкпоинт в шестом гейме и сразу же с боями забрать свою подачу. Этого хватило для победы в партии, но большой уверенности в том, что так будет продолжаться и дальше, не было. Более того, после первого сета Элина взяла медицинский тайм-аут, ее беспокоила поясница. Это был тревожный звоночек.
Вторая партия проходила немного в другом ключе. Чешка заиграла лучше, сократив количество невынужденных ошибок к минимуму. Ответить на это Элина не смогла, хотя и старалась. В восьмом гейме она не удержала подачу и судьба сета была предрешена.
Последняя партия прошла в лучших традициях матчей Свитолиной. Нервы болельщиков были в очередной раз проверены на прочность, моральных сил по конец практически не осталось. С течением времени обеим теннисисткам стало тяжелее защищать свои подачи и брейки посыпались как из рога изобилия. Со счета 3:3 Элина взяла три гейма подряд, но сделала это в упорной борьбе. В финальном гейме мы увидели два нереализованных матчбола, но все же после долгих мучений Синякова пробила в аут.
Победа вернула Свитолину в топ-8 чемпионской гонки, скажем за это спасибо Даяне Ястремской, которая ранее выбила Конту. Напомним, Элине в Торонто защищать прошлогодний полуфинал Монреаля (это один и тот же турнир), пока что в вероятность повторения такого результата верится с трудом.
В третьем круге Свитолина сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№12 WTA).
Источник — Sport.ua
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Віримо в Еліну.
Интересно, были бы сейчас в туре Хингис, Граф, Селеш - где бы они были в рейтинге?
Віримо в Еліну.
Уже завтра играть против Бенчич, и с учетом перечисленного шансы будут малы.
Из положительного можно отметить улучшившуюся скорость подачи, особенно второй. И характер сегодня вновь прорезался. Но против Бенчич этого маловато.
Згадаю лише хороше:
подача в районі 175 у Еліни прорізалася;
6 ейсів за матч, з них 5 після медичного таймауту;
вряди-годи Еліна менше бігала по корту за суперницю - по ходу показували статистику що українка рухалася 27 м за 1 очко, а чешка на 10 м більше, тобто 37 м;
перемога в 3-му сеті;
активно виграних м'ячів більше, ніж помилок;
30 вінерсів за гру.
Здоров'я Еліні з Бенчіч!
Згадаю лише хороше:
подача в районі 175 у Еліни прорізалася;
6 ейсів за матч, з них 5 після медичного таймауту;
вряди-годи Еліна менше бігала по корту за суперницю - по ходу показували статистику що українка рухалася 27 м за 1 очко, а чешка на 10 м більше, тобто 37 м;
перемога в 3-му сеті;
активно виграних м'ячів більше, ніж помилок;
30 вінерсів за гру.
Здоров'я Еліні з Бенчіч!
Уже завтра играть против Бенчич, и с учетом перечисленного шансы будут малы.
Из положительного можно отметить улучшившуюся скорость подачи, особенно второй. И характер сегодня вновь прорезался. Но против Бенчич этого маловато.
Віримо в Еліну.
Віримо в Еліну.
Интересно, были бы сейчас в туре Хингис, Граф, Селеш - где бы они были в рейтинге?
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