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Торонто. Свитолина вышла в 1/4 финала, переиграв Бенчич

Первая ракетка Украины одержала важнейшую победу над конкуренткой за поездку на Итоговый турнир

  • 08.08.2019 22:26
  • 5415 просмотров
  • 7 комментариев
Торонто. Свитолина вышла в 1/4 финала, переиграв Бенчич
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжает выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче третьего круга украинка в двух сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии (№12 WTA). Украинку не остановили ни повреждение лодыжки, ни полуторачасовой перерыв из-за дождя.
 
Торонто. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4
 
Начиналось все очень тревожно. Уже во втором гейме Элина неудачно приземлилась на ногу после подачи, повредив лодыжку. После этого ей потребовался медицинский тайм-аут. Спустя более восьми минут отсутствия на корте девушки вернулись в игру и Элина реализовала геймбол.
 
Бенчич сразу же проверила серьезность травмы Свитолиной несколькими острыми кроссами, украинка недобегала. Но это не сильно помогало швейцарке зарабатывать очки, ведь при более рискованной игре ошибалась она чаще. Элина, в свою очередь, постаралась минимизировать количество своих ошибок и максимально неудобно возвращала мячи на сторону оппонентки, не забывая и про контратакующие действия. Все это вылилось в размен брейками, после которого матч был остановлен из-за дождя, на этот раз на брейкпоинте Свитолиной.
 
Теннисисток не было на корте 1,5 часа, после травмы голеностопа это должно было помочь Элине лучше восстановиться. Так и случилось, украинка выиграла последующие два гейма первого сета и 4 из 5 – во второй партии. 
 
 
После этого медицинский тайм-аут взяла уже Белинда. Наверняка он был больше тактическим, но это только догадки.
 
После перерыва Бенчич заиграла чуть лучше, сделала брейк, но Свитолина все же сумела в супер напряженном седьмом гейме заработать очко на приеме. Это позволило выходить подавать на матч. Как вы могли догадаться, ничего из этого не получилось и Элина не смогла реализовать тройной матчбол. Вторая возможность представилась еще через гейм и здесь также было жарко. Поначалу Белинда отыграла четвертый матчбол, но на пятом все же ошиблась при переводе по линии. 
 
Теперь мы знаем, что в матче с Саккари Элине не хватили еще двух матчболов. Конечно же, это шутка. Все хорошо, что хорошо кончается. Именно так можно охарактеризовать сегодняшнюю встречу, ведь добыта важнейшая победа над прямой конкуренткой за участие в Итоговом турнире WTA, а ведь ранее вылетела еще и Конта. Элина сейчас восьмая. Для того чтобы обойти Бенчич, нужно выходить в финал, чего мы нам всем и желаем. Более того, финал позволит обойти еще и Петру Квитова в обычном рейтинге. Но об этом говорить еще очень рано, на что способна будущая соперница по четвертьфиналу мы видели.
 
В 1/4 финала Свитолина сразится против Софии Кенин (№29 WTA), которая ранее выбила из борьбы Даяну Ястремскую (№33 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 08.08.2019 22:51
    +4
    Всіх з перемогою!
    Еліна, Даяна для тебе вибила з гонки Конту, тепер справа честі помститись за неї Кенін!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2019 22:40
    +14
    Элина в очередной раз показала, чем топ-игрок отличается от хорошего, подающего надежды и т.п. Когда не очень идет игра, когда подвернула ногу, когда игра прерывается из-за дождя. Да, в очередной раз устроила валидольную концовку, но все-таки выиграла и вышла в 1/4.
    Посмотрим, удастся ли отомстить Кенин за Даяну. Соперница неприятная, атакующая, которую нужно держать подальше за задней линией. И главный вопрос: насколько серьезно повреждение голеностопа?
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    Analitik_s_divana, 08.08.2019 22:34
    0
    Ой, та идите вы, Валидолина... Переиграла в двух сетах фаворитку и неудобную для себя соперницу, и все равно Валидолина. Ох уж эти болельщики.
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 22:32
    +11
    Усіх із перемогою!
    А Елі здоров'я і подальших успіхів у фартовому для неї Торонто.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.08.2019 22:29
    -3
    Валідоліна на стилі
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 08.08.2019 22:29
    +8
    Елінка мододчинка, хоч в мене і з'явилось відчуття дежавю з 5:2 на 5:4,але дякувати Богу...
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 08.08.2019 22:27
    +8
    Без валідолу, ну ніяк, добре все, що добре закінчується, успіху в 1/4, Еліна!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.08.2019 22:40
    +14
    Элина в очередной раз показала, чем топ-игрок отличается от хорошего, подающего надежды и т.п. Когда не очень идет игра, когда подвернула ногу, когда игра прерывается из-за дождя. Да, в очередной раз устроила валидольную концовку, но все-таки выиграла и вышла в 1/4.
    Посмотрим, удастся ли отомстить Кенин за Даяну. Соперница неприятная, атакующая, которую нужно держать подальше за задней линией. И главный вопрос: насколько серьезно повреждение голеностопа?
    Ссылка
    vital
      vital, 08.08.2019 22:32
    +11
    Усіх із перемогою!
    А Елі здоров'я і подальших успіхів у фартовому для неї Торонто.
    Ссылка
    Wvc
      Wvc, 08.08.2019 22:29
    +8
    Елінка мододчинка, хоч в мене і з'явилось відчуття дежавю з 5:2 на 5:4,але дякувати Богу...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.08.2019 22:27
    +8
    Без валідолу, ну ніяк, добре все, що добре закінчується, успіху в 1/4, Еліна!!!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 08.08.2019 22:51
    +4
    Всіх з перемогою!
    Еліна, Даяна для тебе вибила з гонки Конту, тепер справа честі помститись за неї Кенін!
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
    Analitik_s_divana, 08.08.2019 22:34
    0
    Ой, та идите вы, Валидолина... Переиграла в двух сетах фаворитку и неудобную для себя соперницу, и все равно Валидолина. Ох уж эти болельщики.
    Ссылка
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