Торонто. Свитолина вышла в 1/4 финала, переиграв Бенчич

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) продолжает выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

В матче третьего круга украинка в двух сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии (№12 WTA). Украинку не остановили ни повреждение лодыжки, ни полуторачасовой перерыв из-за дождя.

Торонто. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4

Начиналось все очень тревожно. Уже во втором гейме Элина неудачно приземлилась на ногу после подачи, повредив лодыжку. После этого ей потребовался медицинский тайм-аут. Спустя более восьми минут отсутствия на корте девушки вернулись в игру и Элина реализовала геймбол.

Бенчич сразу же проверила серьезность травмы Свитолиной несколькими острыми кроссами, украинка недобегала. Но это не сильно помогало швейцарке зарабатывать очки, ведь при более рискованной игре ошибалась она чаще. Элина, в свою очередь, постаралась минимизировать количество своих ошибок и максимально неудобно возвращала мячи на сторону оппонентки, не забывая и про контратакующие действия. Все это вылилось в размен брейками, после которого матч был остановлен из-за дождя, на этот раз на брейкпоинте Свитолиной.

Теннисисток не было на корте 1,5 часа, после травмы голеностопа это должно было помочь Элине лучше восстановиться. Так и случилось, украинка выиграла последующие два гейма первого сета и 4 из 5 – во второй партии.

После этого медицинский тайм-аут взяла уже Белинда. Наверняка он был больше тактическим, но это только догадки.

После перерыва Бенчич заиграла чуть лучше, сделала брейк, но Свитолина все же сумела в супер напряженном седьмом гейме заработать очко на приеме. Это позволило выходить подавать на матч. Как вы могли догадаться, ничего из этого не получилось и Элина не смогла реализовать тройной матчбол. Вторая возможность представилась еще через гейм и здесь также было жарко. Поначалу Белинда отыграла четвертый матчбол, но на пятом все же ошиблась при переводе по линии.

Теперь мы знаем, что в матче с Саккари Элине не хватили еще двух матчболов. Конечно же, это шутка. Все хорошо, что хорошо кончается. Именно так можно охарактеризовать сегодняшнюю встречу, ведь добыта важнейшая победа над прямой конкуренткой за участие в Итоговом турнире WTA, а ведь ранее вылетела еще и Конта. Элина сейчас восьмая. Для того чтобы обойти Бенчич, нужно выходить в финал, чего мы нам всем и желаем. Более того, финал позволит обойти еще и Петру Квитова в обычном рейтинге. Но об этом говорить еще очень рано, на что способна будущая соперница по четвертьфиналу мы видели.