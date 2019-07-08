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Свитолина – Мухова. Прогноз и анонс матча 1/4 финала Уимблдона

Попытка номер 5 для Свитолиной в четвертьфиналах турниров Grand Slam

  • 08.07.2019 23:35
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Свитолина – Мухова. Прогноз и анонс матча 1/4 финала Уимблдона
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Во вторник, девятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче 1/4 финала 24-летняя украинка сразится с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA). 
 
Матч состоится вторым запуском на корте №1 после встречи Симона Халеп – Чжан Шуай. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 350 рейтинговых очков и $367,860 в дополнение к 430 очкам и $367,860, которые уже заработаны.
 
Обе теннисистки впервые сыграют в четвертьфинале Уимблдона, для 22-летней чешки это лучшее достижение в карьере.
 
Соперница
 
Мухова – шестая ракетка Чехии, которая дебютировала в топ-100 мирового рейтинга только в мае 2019 года. Ранее она ничем особенным не выделялась и сражалась за очки в пределах второй-третьей сотни. Ее первый заметный результат на турнирах Большого шлема состоялся в прошлом году на US Open, где Каролина неожиданно, но совершенно по делу одолела Даяну Ястремскую и Гарбинье Мугурусу. С этого момента она прогрессировала в неспешном темпе, начиная турниры с квалификаций. На WTA International в Праге чешке удалось дойти до финала, также был четвертьфинал со Свитолиной в Дохе. 
 
Сенсационная победа над Каролиной Плишковой в четвертом круге Уимблдона стала для Муховой первой в карьере в матчах против теннисисток из топ-10. К примеру, в этом году она уже дважды проиграла Анжелик Кербер и по одному разу Свитолиной и той же Плишковой.
 

Jimmie48 Photography. Каролина Мухова
 
До Уимблдона на траве Мухова сыграла всего один матч в Хертогенбосе, где в трех сетах проиграла будущей чемпионке Элисон Риск. Отметим, что американка также сыграет в 1/4 финала Уимблдона, выбив по ходу турнира Эшли Барти и Белинду Бенчич. 
 
Играет Каролина в традиционный для чешек теннис. Наиболее сильные стороны: отличная подача (и первая, и вторая), уверенная игра у сетки и отличные резаные удары слева. Статистика ниже демонстрирует, что Мухова играет в более агрессивной манере, чем Свитолина, но при этом делает очень мало невынужденных ошибок. Конечно же, на турнире против нее пока не сражалась соперница с такой уверенной защитной игрой.
 
Единственный матч теннисисток, как уже упоминалось, состоялся в этом году в Дохе. Чешка играла неплохо, вот прямая цитата из обзора: «Уровень Муховой – это точно не 132-е место в рейтинге, она будет подниматься. Но пока что соперничать с топ-игроком за победу в матче она не может». Прошло всего несколько месяцев, а Каролина уже идет в топ-50 в онлайн-рейтинге, а также имеет победу над третьей ракеткой мира.


Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Мухова
1-й круг  Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA       Крунич (7-5 6-2) №113 WTA
2-й круг  Гаспарян (5-7 6-5 - відмова) №62 WTA   Бренгл (6-3 6-4) №85 WTA
3-й круг  Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA   Контавейт (7-6 6-3) №20 WTA
4-й круг  Мартич (6-4 6-2) №24 WTA  Плишкова (4-6 7-5 13-11) №3 WTA
 
Статистика на турнире
 
   Свитолина   Мухова
разница геймов (% выигранных) 54-35(60.7) 62-45(57.9)
средний рейтинг соперниц 49.0 55.3
выиграно очков на подаче, % 60.8 66.0
эйсы/гейм 0.08 0.27
двойные ошибки/гейм 0.09 0.07
% первой подачи 69.2 62.7
выиграно очков на первой подаче, % 69.8 74.5
выиграно очков на второй подаче, % 40.4 51.6
выиграно очков на приеме, % 46.0 42.3
виннерсы/гейм 0.86 1.36
невынужденные ошибки/гейм 0.88 1.05
реализация брейкпоинтов, % 51.4 32.7
выходы к сетке/гейм 0.93 0.89
успешные выходы к сетке, % 69.9 67.4
 
Прогноз
 
После трехчасовой чешской мясорубки играть на следующий день Муховой будет весьма сложно. И дело не столько в восстановлении физических кондиций, сколько в моральной готовности. Найти эмоции на матч со Свитолиной будет крайне тяжело.
 
В свою очередь, Свитолина сообщила, что ее наконец-то перестали тревожить травмы и она может играть на максимальном уровне. В матче с Мартич мы увидели, что это действительно правда, технический арсенал заметно расширился, игра у сетки улучшилась в разы, скорость передвижения по корту близка к сверхзвуковой.
 
Единственным моментом, который может сыграть злую шутку, является тот факт, что предыдущие четыре четвертьфинала турниров Grand Slam Элина проиграла, два из них очень обидно. Это может давить в ответственные моменты.
 
Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах

 

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Источник — Sport.ua

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