Свитолина – Мухова. Прогноз и анонс матча 1/4 финала Уимблдона

Во вторник, девятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче 1/4 финала 24-летняя украинка сразится с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA).
Матч состоится вторым запуском на корте №1 после встречи Симона Халеп – Чжан Шуай. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 350 рейтинговых очков и $367,860 в дополнение к 430 очкам и $367,860, которые уже заработаны.
Обе теннисистки впервые сыграют в четвертьфинале Уимблдона, для 22-летней чешки это лучшее достижение в карьере.
Соперница
Мухова – шестая ракетка Чехии, которая дебютировала в топ-100 мирового рейтинга только в мае 2019 года. Ранее она ничем особенным не выделялась и сражалась за очки в пределах второй-третьей сотни. Ее первый заметный результат на турнирах Большого шлема состоялся в прошлом году на US Open, где Каролина неожиданно, но совершенно по делу одолела Даяну Ястремскую и Гарбинье Мугурусу. С этого момента она прогрессировала в неспешном темпе, начиная турниры с квалификаций. На WTA International в Праге чешке удалось дойти до финала, также был четвертьфинал со Свитолиной в Дохе.
Сенсационная победа над Каролиной Плишковой в четвертом круге Уимблдона стала для Муховой первой в карьере в матчах против теннисисток из топ-10. К примеру, в этом году она уже дважды проиграла Анжелик Кербер и по одному разу Свитолиной и той же Плишковой.
Jimmie48 Photography. Каролина Мухова
До Уимблдона на траве Мухова сыграла всего один матч в Хертогенбосе, где в трех сетах проиграла будущей чемпионке Элисон Риск. Отметим, что американка также сыграет в 1/4 финала Уимблдона, выбив по ходу турнира Эшли Барти и Белинду Бенчич.
Играет Каролина в традиционный для чешек теннис. Наиболее сильные стороны: отличная подача (и первая, и вторая), уверенная игра у сетки и отличные резаные удары слева. Статистика ниже демонстрирует, что Мухова играет в более агрессивной манере, чем Свитолина, но при этом делает очень мало невынужденных ошибок. Конечно же, на турнире против нее пока не сражалась соперница с такой уверенной защитной игрой.
Единственный матч теннисисток, как уже упоминалось, состоялся в этом году в Дохе. Чешка играла неплохо, вот прямая цитата из обзора: «Уровень Муховой – это точно не 132-е место в рейтинге, она будет подниматься. Но пока что соперничать с топ-игроком за победу в матче она не может». Прошло всего несколько месяцев, а Каролина уже идет в топ-50 в онлайн-рейтинге, а также имеет победу над третьей ракеткой мира.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Мухова
|1-й круг
|Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA
|Крунич (7-5 6-2) №113 WTA
|2-й круг
|Гаспарян (5-7 6-5 - відмова) №62 WTA
|Бренгл (6-3 6-4) №85 WTA
|3-й круг
|Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA
|Контавейт (7-6 6-3) №20 WTA
|4-й круг
|Мартич (6-4 6-2) №24 WTA
|Плишкова (4-6 7-5 13-11) №3 WTA
Статистика на турнире
|Свитолина
|Мухова
|разница геймов (% выигранных)
|54-35(60.7)
|62-45(57.9)
|средний рейтинг соперниц
|49.0
|55.3
|выиграно очков на подаче, %
|60.8
|66.0
|эйсы/гейм
|0.08
|0.27
|двойные ошибки/гейм
|0.09
|0.07
|% первой подачи
|69.2
|62.7
|выиграно очков на первой подаче, %
|69.8
|74.5
|выиграно очков на второй подаче, %
|40.4
|51.6
|выиграно очков на приеме, %
|46.0
|42.3
|виннерсы/гейм
|0.86
|1.36
|невынужденные ошибки/гейм
|0.88
|1.05
|реализация брейкпоинтов, %
|51.4
|32.7
|выходы к сетке/гейм
|0.93
|0.89
|успешные выходы к сетке, %
|69.9
|67.4
Прогноз
После трехчасовой чешской мясорубки играть на следующий день Муховой будет весьма сложно. И дело не столько в восстановлении физических кондиций, сколько в моральной готовности. Найти эмоции на матч со Свитолиной будет крайне тяжело.
В свою очередь, Свитолина сообщила, что ее наконец-то перестали тревожить травмы и она может играть на максимальном уровне. В матче с Мартич мы увидели, что это действительно правда, технический арсенал заметно расширился, игра у сетки улучшилась в разы, скорость передвижения по корту близка к сверхзвуковой.
Единственным моментом, который может сыграть злую шутку, является тот факт, что предыдущие четыре четвертьфинала турниров Grand Slam Элина проиграла, два из них очень обидно. Это может давить в ответственные моменты.
Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах
Источник — Sport.ua
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