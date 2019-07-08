Свитолина – Мухова. Прогноз и анонс матча 1/4 финала Уимблдона

Во вторник, девятого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче 1/4 финала 24-летняя украинка сразится с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA).

Матч состоится вторым запуском на корте №1 после встречи Симона Халеп – Чжан Шуай. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 350 рейтинговых очков и $367,860 в дополнение к 430 очкам и $367,860, которые уже заработаны.

Обе теннисистки впервые сыграют в четвертьфинале Уимблдона, для 22-летней чешки это лучшее достижение в карьере.

Соперница

Мухова – шестая ракетка Чехии, которая дебютировала в топ-100 мирового рейтинга только в мае 2019 года. Ранее она ничем особенным не выделялась и сражалась за очки в пределах второй-третьей сотни. Ее первый заметный результат на турнирах Большого шлема состоялся в прошлом году на US Open, где Каролина неожиданно, но совершенно по делу одолела Даяну Ястремскую и Гарбинье Мугурусу. С этого момента она прогрессировала в неспешном темпе, начиная турниры с квалификаций. На WTA International в Праге чешке удалось дойти до финала, также был четвертьфинал со Свитолиной в Дохе.

Сенсационная победа над Каролиной Плишковой в четвертом круге Уимблдона стала для Муховой первой в карьере в матчах против теннисисток из топ-10. К примеру, в этом году она уже дважды проиграла Анжелик Кербер и по одному разу Свитолиной и той же Плишковой.



Jimmie48 Photography. Каролина Мухова Jimmie48 Photography. Каролина Мухова

До Уимблдона на траве Мухова сыграла всего один матч в Хертогенбосе, где в трех сетах проиграла будущей чемпионке Элисон Риск. Отметим, что американка также сыграет в 1/4 финала Уимблдона, выбив по ходу турнира Эшли Барти и Белинду Бенчич.

Играет Каролина в традиционный для чешек теннис. Наиболее сильные стороны: отличная подача (и первая, и вторая), уверенная игра у сетки и отличные резаные удары слева. Статистика ниже демонстрирует, что Мухова играет в более агрессивной манере, чем Свитолина, но при этом делает очень мало невынужденных ошибок. Конечно же, на турнире против нее пока не сражалась соперница с такой уверенной защитной игрой.

Единственный матч теннисисток, как уже упоминалось, состоялся в этом году в Дохе . Чешка играла неплохо, вот прямая цитата из обзора: «Уровень Муховой – это точно не 132-е место в рейтинге, она будет подниматься. Но пока что соперничать с топ-игроком за победу в матче она не может». Прошло всего несколько месяцев, а Каролина уже идет в топ-50 в онлайн-рейтинге, а также имеет победу над третьей ракеткой мира.



Путь на турнире

Стадия Свитолина Мухова 1-й круг Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA Крунич (7-5 6-2) №113 WTA 2-й круг Гаспарян (5-7 6-5 - відмова) №62 WTA Бренгл (6-3 6-4) №85 WTA 3-й круг Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA Контавейт (7-6 6-3) №20 WTA 4-й круг Мартич (6-4 6-2) №24 WTA Плишкова (4-6 7-5 13-11) №3 WTA