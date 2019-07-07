Свитолина – Мартич. Прогноз и анонс матча 4-го круга Уимблдона

В понедельник, восьмого июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне. В матче четвертого круга 24-летняя украинка сразится со второй ракеткой Хорватии Петрой Мартич (№24 WTA).

Матч состоится первым запуском на корте №3, начало в 13:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 190 рейтинговых очков и $147,760 в дополнение к 240 очкам и $220,387, которые уже заработаны.

Обе теннисистки уже повторили свое лучшее достижение на турнире, которое было достигнуто в 2017 году. На этот раз кто-то впервые выйдет в четвертьфинал травяного мэйджора.

Соперница

Мартич уже далеко не юная теннисистка, которой пришлось заново начинать карьеру. В квалификации Уимблдона-2016 она получила травму спины, которая вычеркнула из ее спортивной жизни почти целый год. Триумфальное возвращение состоялось на Ролан Гаррос-2017, где хорватка дошла до четвертого круга, где была обыграна кем бы вы думали? Конечно же, Свитолиной ( 7:5 в третьем сете с фантастическим камбэком). До травмы лучшим достижением Петры в мировом рейтинге была 42-я позиция, после завершения Уимблдона-2019 она может дебютировать в топ-20.

В текущем сезоне 28-летняя хорватка выиграла уже девять матчей на Шлемах (как и Свитолина), впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турниров Grand Slam. Случилось это на довольно неожиданном по своим результатам Ролан Гарросе, где хорватка проиграла будущей финалистке Маркете Вондроушовой из Чехии. Также в памяти эпизод с третьего круга Australian Open, где Петра уступила на двух тай-брейках американке Слоан Стивенс, после чего не смогла сдержать слез.

Связывают Мартич и Свитолину также матчи против Маргариты Гаспарян. В Бирмингеме хорватка обыграла во втором круге россиянку, которая до этого выбила украинку. Поединок выдался непростым, но все завершилось в двух сетах. А ранее в полуфинале грунтового Стамбула Гаспарян снялась по ходу матча против Мартич.



Jimmie48 Photography. Петра Мартич Jimmie48 Photography. Петра Мартич

Петра неплохо чувствует себя на травяных покрытиях. В этом сезоне она проиграла только Юлии Гёргес, которая передавила ее за счет своего фантастического форхенда и более мощной подачи. Мартич также неплохо подает и даже идет в тройке лидеров Уимблдона по максимальной скорости первой подачи – 190 км/час (больше было зафиксировано только у Херцог и Серены). Вторая подача Петры существенно превосходит аналогичный игровой элемент украинки, это хорошо заметно и в таблице со статистикой. На сетке хорватка играет достаточно хорошо, но вот в скорости перемещения по корту будет уступать Свитолиной. В арсенале Петры есть удары с различными вращениями, обводящие и свечки также могут остановить неподготовленный выход к сетке Элины, которая на этом турнире практикует это чаще, чем раньше. Хотя в большинстве случаев это и вынужденная мера.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Мартич 1-й круг Гаврилова (7-5 6-0) №78 WTA Брэди (3-6 6-3 6-4) №67 WTA 2-й круг Гаспарян (5-7 6-5 - отказ) №62 WTA Потапова (3-6 6-3 6-4) №71 WTA 3-й круг Саккари (6-3 6-7 6-2) №32 WTA Коллинс (6-4 3-6 6-4) №34 WTA

Статистика на турнире



Свитолина Мартич разница геймов (% выигранных) 42-29 (59.2) 45-40 (52.9) средний рейтинг соперниц 57.3 57.3 выиграно очков на подаче, % 59.9 64.6 эйсы/гейм 0.06 0.08 двойные ошибки/гейм 0.04 0.06 % первой подачи 71.3 64.2 выиграно очков на первой подаче, % 66.5 68.0 выиграно очков на второй подаче, % 43.7 58.3 выиграно очков на приеме, % 44.8 39.2 виннерсы/гейм 0.65 0.88 невынужденные ошибки/гейм 0.86 1.01 реализация брейкпоинтов, % 57.7 34.5 выходы к сетке/гейм 0.87 0.84 успешные выходы к сетке, % 69.4 73.2

Прогноз

Безусловно, стиль игры Мартич намного больше подходит для травы, чем стиль Свитолиной. Элине нужно будет приложить максимум усилий для того, чтобы лишить хорватку уверенности в своих силах, иначе победить будет весьма трудно. Преимущество украинки может быть в другой плоскости, все-таки она сыграла намного больше матчей высокого уровня и должна быть более устойчивой к любым раздражителям во время встречи.

Петра выиграла все три своих поединка на Уимблдоне в трех сетах, также она продолжает борьбу и в парном разряде, но два дня перерыва дадут ей время на полноценное восстановление. Более того, Элину такие долгие периоды отдыха часто выбивают из колеи.

Букмекеры отдают минимальное преимущество украинке, но здесь ситуация зеркальная той, которая была перед матчем с Саккари. Если резюмировать, то у Элины точно меньше шансов победить, чем в любом предыдущем поединке на турнире. Выигрыш этого поединка не станет чудом, но будет намного более неожиданным, чем поражение в нем.

Прогноз Sport.ua: победа Мартич в трех сетах