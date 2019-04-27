Стамбул. Вондроушова и Мартич разыграют трофей

В субботу, 27 апреля, состоялись поединки 1/2 финала на грунтовом турнире категории International в Турции.
Стамбул. Полуфинал
Маркета Вондроушова (Чехия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:1
Петра Мартич (Хорватия) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 0:0 (отказ)
Отметим, что ни Вондроушова, ни Мартич в текущем сезоне титулов еще не выигрывали.
Источник — Sport.ua
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