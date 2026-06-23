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  4. В ITIA объяснили ситуацию с дисквалификацией Вондроушевой
WTA
23 июня 2026, 21:35 |
734
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В ITIA объяснили ситуацию с дисквалификацией Вондроушевой

Карен Мурхоус осознает серьезность наказания

23 июня 2026, 21:35 |
734
1 Comments
В ITIA объяснили ситуацию с дисквалификацией Вондроушевой
Getty Images/Global Images Ukraine
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Генеральный директор Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхоус прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой (WTA 122) за отказ от сдачи допинг-теста:

«Мы осознаем, что это серьёзное наказание. Но антидопинговая система не может существовать, если спортсмен, отказавшись от теста, оказывается в более выгодном положении, чем в случае положительного результата.

Именно поэтому правила предусматривают базовое наказание в виде четырехлетней дисквалификации за отказ от тестирования — так же, как и за положительную пробу».

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допинг дисквалификация Маркета Вондроушова ITIA
Дмитрий Вус Источник: The Guardian
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Браво WTA! Вот так надо убирать с тенниса спортсменок, которые имеют наглость критиковать руководство...  Все знают что и мужчины и женщины, как минимум 50%, принимают допинг, но функционеры этой организации работают выборочно, подставляют только тех, кто пытается иметь свое мнение по поводу организации турниров... Многие это знают и держат язык за зубами, но не чешка...Договорилась....
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