В ITIA объяснили ситуацию с дисквалификацией Вондроушевой
Карен Мурхоус осознает серьезность наказания
Генеральный директор Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхоус прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой (WTA 122) за отказ от сдачи допинг-теста:
«Мы осознаем, что это серьёзное наказание. Но антидопинговая система не может существовать, если спортсмен, отказавшись от теста, оказывается в более выгодном положении, чем в случае положительного результата.
Именно поэтому правила предусматривают базовое наказание в виде четырехлетней дисквалификации за отказ от тестирования — так же, как и за положительную пробу».
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