В ITIA объяснили ситуацию с дисквалификацией Вондроушевой

Генеральный директор Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхоус прокомментировала четырехлетнюю дисквалификацию чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой (WTA 122) за отказ от сдачи допинг-теста:

«Мы осознаем, что это серьёзное наказание. Но антидопинговая система не может существовать, если спортсмен, отказавшись от теста, оказывается в более выгодном положении, чем в случае положительного результата.

Именно поэтому правила предусматривают базовое наказание в виде четырехлетней дисквалификации за отказ от тестирования — так же, как и за положительную пробу».