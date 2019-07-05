Уимблдон. Определилась соперница Свитолиной по четвертому кругу

Определилась соперница Элины Свитолиной в четвертом круге Уимблдона. Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
Хорватка (№24 WTA) в третьем круге обыграла американку Даниэль Коллинс (№34 WTA).
Уимблдон. Третий круг
Петра Мартич (Хорватия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 3:6, 6:4
Ранее сообщалось, что украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская повторили национальный рекорд на турнирах Большого Шлема, показав лучший результат на Уимблдоне.
Источник — Sport.ua
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