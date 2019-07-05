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Уимблдон. Впервые сразу две украинки выступят в четвертом круге

В 1/8 финала вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская

  • 05.07.2019 18:07
  • 634 просмотра
  • 3 комментария
Уимблдон. Впервые сразу две украинки выступят в четвертом круге
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская повторили национальный рекорд на турнирах Большого Шлема, показав лучший результат на Уимблдоне.
 
В прошлом сезоне на US Open в 1/8 финала пробились Элина Свитолина и Леся Цуренко, установив национальный рекорд на соревнованиях серии Grand Slam. Теперь же во второй неделе травяного мэйджора сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. 
 
Свитолина повторила свой личный рекорд на Уимблдоне (в 2017 году, проиграла Алене Остапенко), а Ястремская впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнирах Большого Шлема. Отметим, что кроме Свитолиной и Ястремской никому из украинок не удавалось пройти в четвертый раунд на кортах британского мэйджора. 
 
В матче 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей встречи Петра Мартич - Даниэль Коллинс, а Ястремскую ждет поединок против китаянки Чжан Шуай.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 05.07.2019 18:36
    0
    А так же душу греют по 176 тыс. фунтов, которые уже заработали)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 18:30
    0
    До півфінала ще пара матчів, важко сказати, що і як. Треба кожен наступний матч бачити. Але наші дівчата, особливо Даяна, дуже тішать. Світоліній шеб позвавитися свого пухнастого друга і взагалі усе було б ОК
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 05.07.2019 18:27
    +2
    Не надо оваций. Ждем полуфинал.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 05.07.2019 18:27
    +2
    Не надо оваций. Ждем полуфинал.
    Ссылка
    LeBRON_LA
      LeBRON_LA, 05.07.2019 18:36
    0
    А так же душу греют по 176 тыс. фунтов, которые уже заработали)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 18:30
    0
    До півфінала ще пара матчів, важко сказати, що і як. Треба кожен наступний матч бачити. Але наші дівчата, особливо Даяна, дуже тішать. Світоліній шеб позвавитися свого пухнастого друга і взагалі усе було б ОК
    Ссылка
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