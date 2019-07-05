Уимблдон. Впервые сразу две украинки выступят в четвертом круге

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская повторили национальный рекорд на турнирах Большого Шлема, показав лучший результат на Уимблдоне.
В прошлом сезоне на US Open в 1/8 финала пробились Элина Свитолина и Леся Цуренко, установив национальный рекорд на соревнованиях серии Grand Slam. Теперь же во второй неделе травяного мэйджора сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Свитолина повторила свой личный рекорд на Уимблдоне (в 2017 году, проиграла Алене Остапенко), а Ястремская впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнирах Большого Шлема. Отметим, что кроме Свитолиной и Ястремской никому из украинок не удавалось пройти в четвертый раунд на кортах британского мэйджора.
В матче 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей встречи Петра Мартич - Даниэль Коллинс, а Ястремскую ждет поединок против китаянки Чжан Шуай.
Источник — Большой теннис Украины
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