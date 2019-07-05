Уимблдон. Ястремская уверенно шагает в четвертый круг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжает побеждать на Уимблдоне.
19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах разобралась со швейцаркой Викторией Голубич (№81 WTA).
Уимблдон. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 6:3
В четвертом круге Ястремская сыграет против Чжан Шуай (№50 WTA).
Отметим, что это лучшее достижение на турнирах Большого шлема для Даяны. В этому году она остановилась в третьем круге Australian Open. После завершения турнира Ястремская обойдет в рейтинге Лесю Цуренко и станет второй ракеткой Украины.
Ранее в четвертый круг вышла Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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(уже 3! содержимого холодильников ! ...))
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