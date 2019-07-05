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Уимблдон. Ястремская уверенно шагает в четвертый круг

Третья ракетка Украины впервые в карьере попала во вторую неделю турнира серии Grand Slam

  • 05.07.2019 16:47
  • 2761 просмотр
  • 11 комментариев
Уимблдон. Ястремская уверенно шагает в четвертый круг
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) продолжает побеждать на Уимблдоне.
 
19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах разобралась со швейцаркой Викторией Голубич (№81 WTA). 
 
Уимблдон. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 6:3
 
В четвертом круге Ястремская сыграет против Чжан Шуай (№50 WTA).
 
Отметим, что это лучшее достижение на турнирах Большого шлема для Даяны. В этому году она остановилась в третьем круге Australian Open. После завершения турнира Ястремская обойдет в рейтинге Лесю Цуренко и станет второй ракеткой Украины.
 
Ранее в четвертый круг вышла Элина Свитолина.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Skier0203
    online
      Skier0203, 05.07.2019 17:13
    0
    Где тут в фан-клуб записывают?)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 05.07.2019 17:00
    +5
    fedd1979, 05.07.2019 16:50
    Ну хто б міг подумати: дві наших в 1/8 Вімблдона!
    Не кажіть. Ще тиждень тому ситуація взагалі здавалась сумною.
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 05.07.2019 17:00
    +2
    И на нервы начала сопернику действовать. Моща вообще.
    Ссылка
    Aleksandr Plutakhin
    online
    Aleksandr Plutakhin, 05.07.2019 16:58
    +1
    Ссылка
    Sit Simurg
      Sit Simurg, 05.07.2019 16:57
    +3
    Даянка не подвела !! )
    (уже 3! содержимого холодильников ! ...))
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 05.07.2019 16:53
    +7
    Самое страшное что здесь могло быть недооценка соперницы,но слава Богу пронесло. С победой,дальше потяжелей но соперница по зубам Даяше.
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 05.07.2019 16:52
    +11
    Ястремская конечно уникальная спортсменка, вела 2:0 в первом сете, потом проигрывала 2:5, мед.пауза, и выиграла 7:5 ))) как говорится, в любой непонятной ситуации беди медицинскую паузу, как сегодня Свитолина, тати Ястремская победили после них))) вообще-то это шутки. Ну а во втором сете Ястремская уже смяла Швейцарку, та еле три свои подачи взяла, и то каждые на больше-менше) Умничка! Даже при 2:5 верил, что победит!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 05.07.2019 16:50
    +12
    Ну хто б міг подумати: дві наших в 1/8 Вімблдона!
    Ссылка
    Sergio
      Sergio, 05.07.2019 16:48
    +9
    Ай молодца... Лялечка, с такими темпами ты скоро будешь в топ5.... Обожаю тебя что внешне что стилем игры....
    Ссылка
    englishforp
      englishforp, 05.07.2019 16:48
    -5
    Валидол сюда!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 05.07.2019 16:47
    +9
    Крутая!!!!!!!!!!
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 05.07.2019 16:50
    +12
    Ну хто б міг подумати: дві наших в 1/8 Вімблдона!
    Ссылка
    winner2012
    winner2012, 05.07.2019 16:52
    +11
    Ястремская конечно уникальная спортсменка, вела 2:0 в первом сете, потом проигрывала 2:5, мед.пауза, и выиграла 7:5 ))) как говорится, в любой непонятной ситуации беди медицинскую паузу, как сегодня Свитолина, тати Ястремская победили после них))) вообще-то это шутки. Ну а во втором сете Ястремская уже смяла Швейцарку, та еле три свои подачи взяла, и то каждые на больше-менше) Умничка! Даже при 2:5 верил, что победит!
    Ссылка
    Sergio
      Sergio, 05.07.2019 16:48
    +9
    Ай молодца... Лялечка, с такими темпами ты скоро будешь в топ5.... Обожаю тебя что внешне что стилем игры....
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2019 16:47
    +9
    Крутая!!!!!!!!!!
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 05.07.2019 16:53
    +7
    Самое страшное что здесь могло быть недооценка соперницы,но слава Богу пронесло. С победой,дальше потяжелей но соперница по зубам Даяше.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 05.07.2019 17:00
    +5
    fedd1979, 05.07.2019 16:50
    Ну хто б міг подумати: дві наших в 1/8 Вімблдона!
    Не кажіть. Ще тиждень тому ситуація взагалі здавалась сумною.
    Ссылка
    Sit Simurg
      Sit Simurg, 05.07.2019 16:57
    +3
    Даянка не подвела !! )
    (уже 3! содержимого холодильников ! ...))
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 05.07.2019 17:00
    +2
    И на нервы начала сопернику действовать. Моща вообще.
    Ссылка
    Aleksandr Plutakhin
    online
    Aleksandr Plutakhin, 05.07.2019 16:58
    +1
    Ссылка
    Skier0203
    online
      Skier0203, 05.07.2019 17:13
    0
    Где тут в фан-клуб записывают?)
    Ссылка
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