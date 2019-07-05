Петра Мартич – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В третьем круге Уимблдона встречаются Петра Мартич (№24 WTA) и Даниэль Коллинс (№34 WTA). Хорватка или американка станет соперницей Элины Свитолиной в 1/8 финала.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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