Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Петра Мартич – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч, в котором определяется будущая соперница Элины Свитолиной

  • 05.07.2019 17:48
  • 540 просмотров
  • 1 комментарий
Петра Мартич – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Roland-Garros. Петра Мартич
В третьем круге Уимблдона встречаются Петра Мартич (№24 WTA) и Даниэль Коллинс (№34 WTA). Хорватка или американка станет соперницей Элины Свитолиной в 1/8 финала.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 05.07.2019 18:06
    +1
    Коллинс копия нашей Калининой - фигура, движение, жесты. Вся разница в качестве игры.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 05.07.2019 18:06
    +1
    Коллинс копия нашей Калининой - фигура, движение, жесты. Вся разница в качестве игры.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности