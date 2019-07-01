Катерина Козлова – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, второго июля, четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (№66 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
25 летняя украинка стартует матчем против лаки-лузера американки Лорен Дэвис (№95 WTA). Встреча состоится вторым запуском на пятом корте после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Козлова
|Дэвис
|Кв. 1
|-
|Схофс (1-6 7-6(3) 6-4) №158 WTA
|Кв. 2
|-
|Ди Лоренцо (6-4 7-5) №159 WTA
|Кв. 3
|-
|Ан (4-6 5-7) №190 WTA
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сыграет против Анжелик Кербер (№5 WTA) или Татьяны Марии (№65 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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