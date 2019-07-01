Леся Цуренко – Барбора Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, второго июля, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) стартует на Уимблдоне.
30-летняя украинка на старте соревнований сразится с 33-летней Барборой Стрыцовой из Чехии (№54 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Начало матча в 13:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки одна победа. Чешка выиграла оба очных матча на траве в 2018 году.
Во втором круге победительница встречи сыграет против Лауры Зигемунд (№82 WTA) или обладательницы вайлд-кард Кэти Свон (№205 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.