Леся Цуренко – Барбора Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, второго июля, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA) стартует на Уимблдоне.

30-летняя украинка на старте соревнований сразится с 33-летней Барборой Стрыцовой из Чехии (№54 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Начало матча в 13:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки одна победа. Чешка выиграла оба очных матча на траве в 2018 году.

Во втором круге победительница встречи сыграет против Лауры Зигемунд (№82 WTA) или обладательницы вайлд-кард Кэти Свон (№205 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.