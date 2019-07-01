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Уимблдон. Расписание украинок на второе июля

Во вторник на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут Цуренко и Козлова

  • 01.07.2019 16:50
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Уимблдон. Расписание украинок на второе июля
© WTA. Леся Цуренко
Во вторник, второго июля, на корты Уимблдона выйдут еще две украинки.
 
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA), которая в последнюю минуту попала в посев, на старте соревнований сразится с Барборой Стрыцовой из Чехии (№54 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Начало матча в 13:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова (№66 WTA) начнет турнир с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№95 WTA). Встреча состоится сразу же после матча с участием Леси Цуренко на том же корте. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
 
Напомним, в понедельник свои матчи выиграли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
 

 

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Источник — Sport.ua

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