Уимблдон. Расписание украинок на второе июля

Во вторник, второго июля, на корты Уимблдона выйдут еще две украинки.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№33 WTA), которая в последнюю минуту попала в посев, на старте соревнований сразится с Барборой Стрыцовой из Чехии (№54 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Начало матча в 13:00 по Киеву.

Катерина Козлова (№66 WTA) начнет турнир с лаки-лузером американкой Лорен Дэвис (№95 WTA). Встреча состоится сразу же после матча с участием Леси Цуренко на том же корте. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.