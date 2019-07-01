Уимблдон. Ястремская обыграла Джорджи в первом круге

У першому сеті пощастило, що Гаврилова віддала під кінець все свлє при останнім часом традиційно ...

14:25 — Александр Черепанов

Лучше может быть только то, что они разбомбили, а не просто выиграли

14:22 — Александр Черепанов

Очень рад за Даяну, смотрел Свитолину, не знаю как играла.

14:21 — captain2009

Даянка сьогодні молодець! Підтримала Еліну, обидві йдуть далі! Що може бути краще, коли наші дівч...