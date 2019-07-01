Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Уимблдон. Ястремская обыграла Джорджи в первом круге

Украинка уверенно обыграла итальянку

  • 01.07.2019 14:16
  • 655 просмотров
  • 5 комментариев
Уимблдон. Ястремская обыграла Джорджи в первом круге
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) уверенно дебютировала в основной сетке Уимблдона.
 
В матче первого раунда 19-летняя украинка одолела итальянку Камилу Джорджи (№42 WTA).
 
Уимблдон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3
 
Во втором круге украинка сыграет против Софии Кенин (№28 WTA) из США.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.07.2019 14:25
    0
    captain2009, 01.07.2019 14:21
    Даянка сьогодні молодець! Підтримала Еліну, обидві йдуть далі! Що може бути краще, коли наші дівчата виграють?!
    Лучше может быть только то, что они разбомбили, а не просто выиграли
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.07.2019 14:22
    0
    Очень рад за Даяну, смотрел Свитолину, не знаю как играла.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 01.07.2019 14:21
    +4
    Даянка сьогодні молодець! Підтримала Еліну, обидві йдуть далі! Що може бути краще, коли наші дівчата виграють?!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 01.07.2019 14:19
    +2
    О це вже діло.
    Ссылка
    englishforp
    online
    englishforp, 01.07.2019 14:18
    +3
    Браво, Даянка!
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 01.07.2019 14:21
    +4
    Даянка сьогодні молодець! Підтримала Еліну, обидві йдуть далі! Що може бути краще, коли наші дівчата виграють?!
    Ссылка
    englishforp
    online
    englishforp, 01.07.2019 14:18
    +3
    Браво, Даянка!
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 01.07.2019 14:19
    +2
    О це вже діло.
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.07.2019 14:25
    0
    captain2009, 01.07.2019 14:21
    Даянка сьогодні молодець! Підтримала Еліну, обидві йдуть далі! Що може бути краще, коли наші дівчата виграють?!
    Лучше может быть только то, что они разбомбили, а не просто выиграли
    Ссылка
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 01.07.2019 14:22
    0
    Очень рад за Даяну, смотрел Свитолину, не знаю как играла.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности