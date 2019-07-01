Уимблдон. Ястремская обыграла Джорджи в первом круге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) уверенно дебютировала в основной сетке Уимблдона.
В матче первого раунда 19-летняя украинка одолела итальянку Камилу Джорджи (№42 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3
Во втором круге украинка сыграет против Софии Кенин (№28 WTA) из США.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.