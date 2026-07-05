Костюк стала второй украинкой после Свитолиной с R4 на всех Grand Slam
Элине покорилось это достижение еще в 2018 году
4 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Эмму Наварро и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона.
Теперь у Марты есть четвертый раунд на всех четырех турнирах Grand Slam: Australian Open (2024), Ролан Гаррос (2021, 2026), US Open (2025), Уимблдон (2026).
Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой покорилось это достижение. Свитолина собрала все R4 еще в 2018 году.
У Марты девять побед в основной сетке Уимблдонского турнира. Это третий показатель среди украинских теннисисток после Элины Свитолиной (22) и Леси Цуренко (11).
Если учитывать все мейджоры, то у Костюк теперь 38 выигранных матчей за 63 поединка. Столько же и у Леси Цуренко (на 20 сыгранных матчей больше), а лидером является Элина Свитолина с показателем в 117 побед.
Украинки с наибольшим количество побед на Уимблдоне
- Элина Свитолина – 22
- Леся Цуренка – 11
- Марта Костюк – 9
- Даяна Ястремская – 8
- Алена Бондаренко – 7
Украинки с наибольшим количество побед на Grand Slam
- Элина Свитолина – 117
- Марта Костюк – 38
- Леся Цуренко – 38
- Алена Бондаренко – 26
- Даяна Ястремская – 24
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