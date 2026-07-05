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  4. Костюк стала второй украинкой после Свитолиной с R4 на всех Grand Slam
Уимблдон
05 июля 2026, 06:46 |
257
0

Костюк стала второй украинкой после Свитолиной с R4 на всех Grand Slam

Элине покорилось это достижение еще в 2018 году

05 июля 2026, 06:46 |
257
0
Костюк стала второй украинкой после Свитолиной с R4 на всех Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Эмму Наварро и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона.

Теперь у Марты есть четвертый раунд на всех четырех турнирах Grand Slam: Australian Open (2024), Ролан Гаррос (2021, 2026), US Open (2025), Уимблдон (2026).

Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой покорилось это достижение. Свитолина собрала все R4 еще в 2018 году.

У Марты девять побед в основной сетке Уимблдонского турнира. Это третий показатель среди украинских теннисисток после Элины Свитолиной (22) и Леси Цуренко (11).

Если учитывать все мейджоры, то у Костюк теперь 38 выигранных матчей за 63 поединка. Столько же и у Леси Цуренко (на 20 сыгранных матчей больше), а лидером является Элина Свитолина с показателем в 117 побед.

Украинки с наибольшим количество побед на Уимблдоне

  1. Элина Свитолина – 22
  2. Леся Цуренка – 11
  3. Марта Костюк – 9
  4. Даяна Ястремская – 8
  5. Алена Бондаренко – 7

Украинки с наибольшим количество побед на Grand Slam

  1. Элина Свитолина – 117
  2. Марта Костюк – 38
  3. Леся Цуренко – 38
  4. Алена Бондаренко – 26
  5. Даяна Ястремская – 24
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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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