Костюк в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин
Марта выбила Эмму Наварро и сыграет с Эшлин Крюгер, которая одолела Дарью Снигур
4 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Украинская тенниситка Марта Костюк, которая посеяна под 12-м номером, в трех сетах переиграла Эмму Наварро.
Далее украинка встретится с Эшлин Крюгер, которая в своем поединке 3-го раунда одолела еще одну представительницу Украины Дарью Снигур.
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Сенсационо мейджор завершили Елена Рыбакина, Ига Свентек и Аманда Анисимова. Рыбакина в двух партиях проиграла Элизе Мертенс, Свентек в двух сетах уступила Александре Эале, а Анисимова потерпела поражение от Мэдисон Киз.
Свентек и Анисимова в прошлом году играли в финале Уимблдона (6:0, 6:0 в пользу Иги), а Рыбакина является второй ракеткой мира.
Мертенс далее встретится с Марией Боузковой (победа над Людмилой Самсоновой), Эала проведет поединок с Жасмин Паолини (победа над Марией Саккари), а Киз сыграет с Линдой Носковой (победа над Сораной Кырстей).
Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/16 финала в верхней части сетки, а уже сегодня, 5 июля, в этой же части состоятся поединки 1/8 финала: Мухова – Крейчикова, Пегула – Йович, Соболенко – Осака, Бенчич – Гауфф.
Уимблдон-2026. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Дарья Снигур – Эшлин Крюгер – 3:6, 2:6
Эмма Наварро [23] – Марта Костюк [12] – 2:6, 6:4, 1:6
Жасмин Паолини [13] – Мария Саккари – 6:1, 6:2
Александра Эала [29] – Ига Свентек [3] – 7:6 (11:9), 6:2
Аманда Анисимова [6] – Мэдисон Киз [26] – 6:3, 2:6, 3:6
Сорана Кырстя [17] – Линда Носкова [9] – 6:2, 3:6, 6:7 (9:11)
Людмила Самсонова – Мария Боузкова [21] – 6:4, 6:7 (3:7), 4:6
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (7:4), 6:1
Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14]
Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова
Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16]
Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7]
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Марта Костюк [12]
Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29]
Мэдисон Киз [26] – Линда Носкова [9]
Мария Боузкова [21] – Элизе Мертенс [25]
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