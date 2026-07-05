Костюк в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин

4 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская тенниситка Марта Костюк, которая посеяна под 12-м номером, в трех сетах переиграла Эмму Наварро.

Далее украинка встретится с Эшлин Крюгер, которая в своем поединке 3-го раунда одолела еще одну представительницу Украины Дарью Снигур.

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Сенсационо мейджор завершили Елена Рыбакина, Ига Свентек и Аманда Анисимова. Рыбакина в двух партиях проиграла Элизе Мертенс, Свентек в двух сетах уступила Александре Эале, а Анисимова потерпела поражение от Мэдисон Киз.

Свентек и Анисимова в прошлом году играли в финале Уимблдона (6:0, 6:0 в пользу Иги), а Рыбакина является второй ракеткой мира.

Мертенс далее встретится с Марией Боузковой (победа над Людмилой Самсоновой), Эала проведет поединок с Жасмин Паолини (победа над Марией Саккари), а Киз сыграет с Линдой Носковой (победа над Сораной Кырстей).

Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/16 финала в верхней части сетки, а уже сегодня, 5 июля, в этой же части состоятся поединки 1/8 финала: Мухова – Крейчикова, Пегула – Йович, Соболенко – Осака, Бенчич – Гауфф.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Дарья Снигур – Эшлин Крюгер – 3:6, 2:6

Эмма Наварро [23] – Марта Костюк [12] – 2:6, 6:4, 1:6

Жасмин Паолини [13] – Мария Саккари – 6:1, 6:2

Александра Эала [29] – Ига Свентек [3] – 7:6 (11:9), 6:2

Аманда Анисимова [6] – Мэдисон Киз [26] – 6:3, 2:6, 3:6

Сорана Кырстя [17] – Линда Носкова [9] – 6:2, 3:6, 6:7 (9:11)

Людмила Самсонова – Мария Боузкова [21] – 6:4, 6:7 (3:7), 4:6

Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (7:4), 6:1

Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14]

Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова

Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16]

Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7]

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Марта Костюк [12]

Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29]

Мэдисон Киз [26] – Линда Носкова [9]

Мария Боузкова [21] – Элизе Мертенс [25]