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  4. Костюк в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин
Уимблдон
05 июля 2026, 06:20 | Обновлено 05 июля 2026, 06:29
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Костюк в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин

Марта выбила Эмму Наварро и сыграет с Эшлин Крюгер, которая одолела Дарью Снигур

05 июля 2026, 06:20 | Обновлено 05 июля 2026, 06:29
1138
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Костюк в борьбе. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона-2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоялись матчи 1/16 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская тенниситка Марта Костюк, которая посеяна под 12-м номером, в трех сетах переиграла Эмму Наварро.

Далее украинка встретится с Эшлин Крюгер, которая в своем поединке 3-го раунда одолела еще одну представительницу Украины Дарью Снигур.

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Сенсационо мейджор завершили Елена Рыбакина, Ига Свентек и Аманда Анисимова. Рыбакина в двух партиях проиграла Элизе Мертенс, Свентек в двух сетах уступила Александре Эале, а Анисимова потерпела поражение от Мэдисон Киз.

Свентек и Анисимова в прошлом году играли в финале Уимблдона (6:0, 6:0 в пользу Иги), а Рыбакина является второй ракеткой мира.

Мертенс далее встретится с Марией Боузковой (победа над Людмилой Самсоновой), Эала проведет поединок с Жасмин Паолини (победа над Марией Саккари), а Киз сыграет с Линдой Носковой (победа над Сораной Кырстей).

Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/16 финала в верхней части сетки, а уже сегодня, 5 июля, в этой же части состоятся поединки 1/8 финала: Мухова – Крейчикова, Пегула – Йович, Соболенко – Осака, Бенчич – Гауфф.

Уимблдон-2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Дарья Снигур – Эшлин Крюгер – 3:6, 2:6
Эмма Наварро [23] – Марта Костюк [12] – 2:6, 6:4, 1:6

Жасмин Паолини [13] – Мария Саккари – 6:1, 6:2
Александра Эала [29] – Ига Свентек [3] – 7:6 (11:9), 6:2

Аманда Анисимова [6] – Мэдисон Киз [26] – 6:3, 2:6, 3:6
Сорана Кырстя [17] – Линда Носкова [9] – 6:2, 3:6, 6:7 (9:11)

Людмила Самсонова – Мария Боузкова [21] – 6:4, 6:7 (3:7), 4:6
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (7:4), 6:1

Уимблдон-2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака [14]
Каролина Мухова [10] – Барбора Крейчикова

Джессика Пегула [4] – Ива Йович [16]
Белинда Бенчич [11] – Коко Гауфф [7]

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Марта Костюк [12]
Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29]

Мэдисон Киз [26] – Линда Носкова [9]
Мария Боузкова [21] – Элизе Мертенс [25]

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Уимблдон-2026 Дарья Снигур Эшлин Крюгер Эмма Наварро Марта Костюк Жасмин Паолини Мария Саккари Александра Эала Ига Свёнтек Аманда Анисимова Мэдисон Киз Сорана Кырстя Линда Носкова Людмила Самсонова Мария Боузкова Элизе Мертенс Елена Рыбакина Арина Соболенко Наоми Осака Белинда Бенчич Коко Гауфф Каролина Мухова Барбора Крейчикова Ива Йович Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Костюк 2 мейджор підряд має розчищену сітку від топів. Хоча ця Еала зараз в гарній формі, і Еліну вибивала...
Але шанс дойти до фіналу є хороший. Як мінімум 1/4, бо ця Крюгер слабенька, перший раз побачив гру Снігур і хотілось блюванути, як з таким тенісом можна було вибити Еліну? 
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-1
Вперед Осака і Костюк звичайно 
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-1
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