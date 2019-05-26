Катерина Козлова – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 26-го мая, третья ракетка Украины Катерина Козлова (№67 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка встретится с американкой Бернардой Перой (№85 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №6 после матча ATP Жизири - Отте. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против Элины Свитолиной (№9 WTA) или Винус Уильямс (№52 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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