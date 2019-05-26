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Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 26.05.2019 12:45
  • 1688 просмотров
  • 10 комментариев
Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В воскресенье, 26-го мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка встретится с экс-первой ракеткой мира американкой Винус Уильямс (№52 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте имени Симоны Матьё после матча ATP Чеккинато - Маю. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались дважды, счет равный. Единственный матч на грунте выиграла американка (Рим-2015).
 
Во втором круге победительница матча сразится против Катерины Козловой (№66 WTA) или Бернарды Перы (№83 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:37
    0
    olya403, 26.05.2019 13:32
    Енджі грала приблизно так само, як Еліна свій перший матч після травми з Парментьє
    Так, в мене таке ж враження. Впевненості помітно не було, бажання особливого також не проглядалося. Потапова, до речі, ДАяну перемагала у фіналі якогось юніорського ТБШ. Але зараз я би на Потапову не поставив б)))
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 26.05.2019 13:37
    0
    vizuals, 26.05.2019 13:26
    Як я зміг побачити геймів з 4-х матчу, Кербер лише те і робила, що відсижувалася у обороні, а так багато помилялася. раніше вона атакувала, коли припирало, а зараз розраховували лише на помилки Потапа, а Потапа перло
    Кербер никогда на РГ не выступала удачно. Просто это не её турнир.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 26.05.2019 13:32
    +3
    vizuals, 26.05.2019 13:22
    Неготова була - це було помітно
    Енджі грала приблизно так само, як Еліна свій перший матч після травми з Парментьє
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:26
    +1
    Як я зміг побачити геймів з 4-х матчу, Кербер лише те і робила, що відсижувалася у обороні, а так багато помилялася. раніше вона атакувала, коли припирало, а зараз розраховували лише на помилки Потапа, а Потапа перло
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:22
    +1
    TarikUA, 26.05.2019 13:22
    Кербер попрощалася з турніром
    Неготова була - це було помітно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:22
    +1
    TarikUA, 26.05.2019 13:19
    Зріє перша сенсація. Кербер вже не має сеансів на помилку!!!
    Вона взагалі вже нічого тут не має))
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 26.05.2019 13:22
    +3
    Кербер попрощалася з турніром
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 26.05.2019 13:19
    +2
    Зріє перша сенсація. Кербер вже не має сеансів на помилку!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:07
    0
    Водночас з Козловою грають)) Буду мабуть все ж такі Еліну дивитися
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 26.05.2019 13:06
    -2
    Элина, как же выигрывать, если много раз подряд проигрывалось? Играть на проигрыш визави!
    Ссылка
    olya403
      olya403, 26.05.2019 13:32
    +3
    vizuals, 26.05.2019 13:22
    Неготова була - це було помітно
    Енджі грала приблизно так само, як Еліна свій перший матч після травми з Парментьє
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 26.05.2019 13:22
    +3
    Кербер попрощалася з турніром
    Ссылка
    TarikUA
    online
      TarikUA, 26.05.2019 13:19
    +2
    Зріє перша сенсація. Кербер вже не має сеансів на помилку!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:26
    +1
    Як я зміг побачити геймів з 4-х матчу, Кербер лише те і робила, що відсижувалася у обороні, а так багато помилялася. раніше вона атакувала, коли припирало, а зараз розраховували лише на помилки Потапа, а Потапа перло
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:22
    +1
    TarikUA, 26.05.2019 13:22
    Кербер попрощалася з турніром
    Неготова була - це було помітно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:22
    +1
    TarikUA, 26.05.2019 13:19
    Зріє перша сенсація. Кербер вже не має сеансів на помилку!!!
    Вона взагалі вже нічого тут не має))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:37
    0
    olya403, 26.05.2019 13:32
    Енджі грала приблизно так само, як Еліна свій перший матч після травми з Парментьє
    Так, в мене таке ж враження. Впевненості помітно не було, бажання особливого також не проглядалося. Потапова, до речі, ДАяну перемагала у фіналі якогось юніорського ТБШ. Але зараз я би на Потапову не поставив б)))
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 26.05.2019 13:37
    0
    vizuals, 26.05.2019 13:26
    Як я зміг побачити геймів з 4-х матчу, Кербер лише те і робила, що відсижувалася у обороні, а так багато помилялася. раніше вона атакувала, коли припирало, а зараз розраховували лише на помилки Потапа, а Потапа перло
    Кербер никогда на РГ не выступала удачно. Просто это не её турнир.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.05.2019 13:07
    0
    Водночас з Козловою грають)) Буду мабуть все ж такі Еліну дивитися
    Ссылка
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