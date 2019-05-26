Элина Свитолина – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 26-го мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче первого круга украинка встретится с экс-первой ракеткой мира американкой Винус Уильямс (№52 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте имени Симоны Матьё после матча ATP Чеккинато - Маю. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, счет равный. Единственный матч на грунте выиграла американка (Рим-2015).
Во втором круге победительница матча сразится против Катерины Козловой (№66 WTA) или Бернарды Перы (№83 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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