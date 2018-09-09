Азаренко поддержала Серену Уильямс

Виктория Азаренко прокомментировала скандал с участием Серены Уильямс и судьи, который вспыхнул во время вчерашнего финала US Open:

If it was men’s match, this wouldn’t happen like this.

It just wouldn’t — victoria azarenka (@vika7) 8 вересня 2018 р.

«Если бы это был мужской матч, этого бы не произошло. Такого бы просто не случилось».

Азаренко на US Open вылетела в 4-м раунде от Слоан Стивенс.