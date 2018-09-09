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Азаренко поддержала Серену Уильямс

Белорусская теннисистка выступила в защиту Серены Уильямс

  • 09.09.2018 18:32
  • 1241 просмотр
  • 5 комментариев
Метки
Азаренко поддержала Серену Уильямс

Виктория Азаренко прокомментировала скандал с участием Серены Уильямс и судьи, который вспыхнул во время вчерашнего финала US Open:

«Если бы это был мужской матч, этого бы не произошло. Такого бы просто не случилось».

Азаренко на US Open вылетела в 4-м раунде от Слоан Стивенс.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.09.2018 19:50
    0
    А правила - то для інших?
    Ссылка
    Vitaly Manko
    online
      Vitaly Manko, 09.09.2018 19:48
    +3
    А что им ещё сказать? Не признать же,что они там звёзды - а все остальные прислуга и такое же отношение. Азаренко остаётся только добавить : "а если бы играли мужчины геи то и конфликтной ситуации бы не возникло". Нести бред- так до конца
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.09.2018 19:47
    +3
    Судье все равно кто площадке, правила для всех одинаковые. Звезданутая легенда поняла после проигранного сета, что сегодня она пролетает, вот и устроила скандал, оправдаться как-то надо перед спонсорами
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 09.09.2018 18:45
    +6
    Продолжается перевод стрелок с некрасивого поведения Серены на защиту женских прав.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 09.09.2018 18:37
    +6
    Личинкова солідарність.
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 09.09.2018 18:45
    +6
    Продолжается перевод стрелок с некрасивого поведения Серены на защиту женских прав.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 09.09.2018 18:37
    +6
    Личинкова солідарність.
    Ссылка
    Vitaly Manko
    online
      Vitaly Manko, 09.09.2018 19:48
    +3
    А что им ещё сказать? Не признать же,что они там звёзды - а все остальные прислуга и такое же отношение. Азаренко остаётся только добавить : "а если бы играли мужчины геи то и конфликтной ситуации бы не возникло". Нести бред- так до конца
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.09.2018 19:47
    +3
    Судье все равно кто площадке, правила для всех одинаковые. Звезданутая легенда поняла после проигранного сета, что сегодня она пролетает, вот и устроила скандал, оправдаться как-то надо перед спонсорами
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 09.09.2018 19:50
    0
    А правила - то для інших?
    Ссылка
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