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Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме

Американская теннисистка не признала, что была не права в финале

  • 09.09.2018 08:48
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Серена Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала скандал со своим участием в финальном поединке Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Во втором сете американская теннисистка была наказана штрафным геймом за оскорбление судьи на вышке.
 
«У меня с тренером нет никаких сигналов, мы никогда не обсуждали сигналы. Я даже никогда не вызываю тренера на корт, когда это можно. Я не понимаю, почему Муратоглу сказал, что подсказывал мне. Может, он сказал что-то в духе «ты справишься». Я была на другом конце корта. Мне нужно уточнить, что он имел в виду.
 
Почему я считаю его вором? Потому что он отнял у меня очко. Он обвинил меня в жульничестве, а я не жульничала. После этого я с ним хорошо поговорила, сказала, что он меня хорошо знает. Знает, что я даже не вызываю тренера на корт. Он ответил, что понимает. Не знаю, сказал ли он, что я права, но он сказал, что понимает.
 
Повлиял ли судья на исход матча? Я не знаю. По-моему, Осака играла очень хорошо, и мне нужно было приложить много усилий, чтобы выйти вперёд в этом матче. Трудно сказать, потому что я всегда борюсь до конца, стараюсь отыграться в любой ситуации. Нельзя утверждать, что я бы не смогла выйти на новый уровень, потому что я уже много раз это делала. Вопрос непростой.
 
Я видела, как мужчины обзывают других судей. Я борюсь за женские права и за равенство. То, что судья отнял у меня гейм после того, как я назвала его вором, похоже на сексизм. Он никогда не отнимал гейм у мужчины, когда они ему говорили то же самое. У меня это в голове не укладывается. Я продолжу бороться за женщин и за равенство».
 
Напомним, что Осака выиграла 6:2, 6:4.
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Источник — Чемпионат

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