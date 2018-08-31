US Open. Стивенс обыграла Азаренко

В третьем раунде US Open Действующая чемпионка турнира Слоан Стивенс встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.
Белорусская теннисистка не сумела навязать борьбы Стивенс и уступила американке в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 48 минут.
3-й раунд
Слоан Стивенс (США, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 6:4
Следующей соперницей Стивенс будет Элиза Мертенс, а в четвертьфинале американка может сыграть с Элиной Свитолиной, которая ранее справилась с Ван Цян.
Во втором раунде Стивенс обыграла украинку Ангелину Калинину.
Источник — Sport.ua
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