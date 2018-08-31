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US Open. Стивенс обыграла Азаренко

Действующая чемпионка вышла в 4-й раунд турнира

  • 31.08.2018 22:46
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс

В третьем раунде US Open Действующая чемпионка турнира Слоан Стивенс встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.

Белорусская теннисистка не сумела навязать борьбы Стивенс и уступила американке в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

3-й раунд

Слоан Стивенс (США, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 6:4

Следующей соперницей Стивенс будет Элиза Мертенс, а в четвертьфинале американка может сыграть с Элиной Свитолиной, которая ранее справилась с Ван Цян.

Во втором раунде Стивенс обыграла украинку Ангелину Калинину.

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Источник — Sport.ua

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