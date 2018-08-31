US Open. Стивенс обыграла Азаренко

В третьем раунде US Open Действующая чемпионка турнира Слоан Стивенс встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.

Белорусская теннисистка не сумела навязать борьбы Стивенс и уступила американке в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 48 минут.

3-й раунд

Слоан Стивенс (США, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 6:4

Следующей соперницей Стивенс будет Элиза Мертенс, а в четвертьфинале американка может сыграть с Элиной Свитолиной, которая ранее справилась с Ван Цян.

Во втором раунде Стивенс обыграла украинку Ангелину Калинину.