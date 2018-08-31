US Open. Свитолина вышла в 1/8 финала на Севастову

31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла поединок третьего раунда US Open у Ван Цян из Китая (№52 WTA). Для победы украинке понадобилось два сета и чуть более одного часа игрового времени.

US Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 6:4

Очень странный вышел у девушек поединок. Сразу отметим, что в середине первого сета китаянка выиграла 10 очков подряд, в середине второго украинка выдала серию из 13 очков подряд. Здесь причина может быть только в концентрации и настрое. По большому счету, проблемы с этим компонентом были заметны на протяжение всего поединка как в игре Свитолиной, так и ее сопернице. И только тот факт, что Элина выше классом, позволил ей одержать, на первый взгляд, легкую победу. Дальше таких соперниц не будет, любой провал на 2-3 гейма сразу же трансформируется в проигранную партию.

Что касается самого матча, то украинка повела на старте с брейком 4:1, но китаянка отыгралась благодаря двум сухим геймам Свитолиной. А со счета 4:4 уже Ван выиграла всего один розыгрыш до конца партии. На тот момент показалось, что Элина взяла себя в руки и сейчас дожмет во втором сете.

Мнение оказалось ошибочным, китаянка в начале второй партии повела с брейком. Серия Свитолиной началась при счете 1:3 (0-15) и закончилась на 15:15 в восьмом гейме. Чудеса да и только. В девятом гейме украинка вышла подавать на матч, но внезапно получила двойной брейкпоинт и матч продолжился еще на несколько минут. Но Ван в концовке второго сета была в полностью разобранном состоянии и дальнейшей борьбы не получилось.

В четвертом круге Свитолина сразится против Анастасии Севастовой из Латвии.

Добавим, что Элина повторила прошлогоднее достижение на турнире и теперь настало время отыгрывать очки за прошлогоднюю победу в Торонто. Очки, которых в этом году мы недосчитались в Монреале. Победа над Севастовой поднимет украинку на 4-е место в Чемпионской гонке, позади останется Каролин Возняцки. О перспективах в обычном рейтинге пока молчим, ключевым будет потенциальный четвертьфинал со Слоан Стивенс, но туда еще нужно выйти.