Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Свитолина вышла в 1/8 финала на Севастову

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян

  • 31.08.2018 21:48
  • 4433 просмотра
  • 19 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
31 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла поединок третьего раунда US Open у Ван Цян из Китая (№52 WTA). Для победы украинке понадобилось два сета и чуть более одного часа игрового времени.
 
US Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 6:4
 
Очень странный вышел у девушек поединок. Сразу отметим, что в середине первого сета китаянка выиграла 10 очков подряд, в середине второго украинка выдала серию из 13 очков подряд. Здесь причина может быть только в концентрации и настрое. По большому счету, проблемы с этим компонентом были заметны на протяжение всего поединка как в игре Свитолиной, так и ее сопернице. И только тот факт, что Элина выше классом, позволил ей одержать, на первый взгляд, легкую победу. Дальше таких соперниц не будет, любой провал на 2-3 гейма сразу же трансформируется в проигранную партию.
 
Что касается самого матча, то украинка повела на старте с брейком 4:1, но китаянка отыгралась благодаря двум сухим геймам Свитолиной. А со счета 4:4 уже Ван выиграла всего один розыгрыш до конца партии. На тот момент показалось, что Элина взяла себя в руки и сейчас дожмет во втором сете.
 
Мнение оказалось ошибочным, китаянка в начале второй партии повела с брейком. Серия Свитолиной началась при счете 1:3 (0-15) и закончилась на 15:15  в восьмом гейме. Чудеса да и только. В девятом гейме украинка вышла подавать на матч, но внезапно получила двойной брейкпоинт и матч продолжился еще на несколько минут. Но Ван в концовке второго сета была в полностью разобранном состоянии и дальнейшей борьбы не получилось.
 
 
В четвертом круге Свитолина сразится против Анастасии Севастовой из Латвии. 
 
Добавим, что Элина повторила прошлогоднее достижение на турнире и теперь настало время отыгрывать очки за прошлогоднюю победу в Торонто. Очки, которых в этом году мы недосчитались в Монреале. Победа над Севастовой поднимет украинку на 4-е место в Чемпионской гонке, позади останется Каролин Возняцки. О перспективах в обычном рейтинге пока молчим, ключевым будет потенциальный четвертьфинал со Слоан Стивенс, но туда еще нужно выйти.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 31.08.2018 21:51
    +8
    БРАВО! ВПЕРЕД, К ТИТУЛУ!
    Ссылка
    alex1-z
    online
      alex1-z, 31.08.2018 21:52
    +8
    Молодець.
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 31.08.2018 21:53
    -2
    Шоо?? Веділи???
    Ссылка
    Александр Кривобок
    online
      Александр Кривобок, 31.08.2018 21:53
    +11
    Даёшь финал Свитолина-Цуренко
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 31.08.2018 21:54
    +6
    Молодчинка, уверенно и без напряга! А теперь защита очков за спиной не стоит, поэтому Севаствоу надо проходить, тем более Эле это вполне по силам!!! Украина, верит, удачи!!!
    Ссылка
    ssportt
    online
      ssportt, 31.08.2018 21:54
    +3
    Элина! Кубок ждёт тебя!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2018 21:57
    +2
    Усіх із перемогою Еліни!

    Якась сьогодні гра трохи дивна: як показових парних боях у бушидо, чи реслінгу в одній команді по черзі виходять партнери по команді - один сильний, веде гру, потім передає естафету другому, а той провалює; потім вони знову змінюється і все йде по колу...

    Севастова мабуть це кращий варіант, ніж Мак...

    П.с. Ну а Слоан везе, як проклятій: спочатку відскочила з нашою Калініною, а в наступному колі в 2-му сеті горіла 3-4 з брейком Азаренко, перед цим ведучи 3-1, тобто програла 3 поспіль гейми, але пауза на дощ, і поки накрили центральний корт, Стівенс відпочила, вийшла і виграла 3 поспіль гейми і матч.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2018 21:58
    +3
    Александр Кривобок, 31.08.2018 21:53
    Даёшь финал Свитолина-Цуренко
    Після таких розмов вже не раз було, що наші дівчата синхронно того.... Так що не треба зайвих емоцій.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.08.2018 21:58
    -1
    Опять эконом-режим. Хорошо, что этого хватило. Включится ли боевой в следующем круге, остается только догадываться. Севастова сегодня провела хороший матч против Макаровой, и готова защищать свой прошлогодний четвертьфинал. Первое серьезное испытание для Элины, хочется, чтобы не последнее на турнире. Но шансы, в лучшем для Свитолиной случае, 50/50, никак не выше.
    Ссылка
    Aleksx
    online
      Aleksx, 31.08.2018 21:59
    0
    Элина молодчинка!!! Удачи в следующих играх.
    Ссылка
    yura_voloshyn
    online
      yura_voloshyn, 31.08.2018 22:01
    -5
    Прибила без напрягу, красава! Молись Настьона)))
    Ссылка
    Ілля Вальчук
    online
      Ілля Вальчук, 31.08.2018 22:04
    0
    step by step
    Ссылка
    Observ44
    online
      Observ44, 31.08.2018 22:06
    +5
    Що сказати, правий старий Макенроу, занадто мало виграє Еліна на своїй подачі. Якщо гру біля сітки вдалося поправити то із подачею негайно треба щось робити.
    Ссылка
    nm1607
    online
    nm1607, 31.08.2018 22:09
    +4
    Дивуюся оптимізму коментарів. Еліна грала дуже погано. І якщо вже хтось бачить її у фіналі, то капець. як би наступний матч не став останнім, а якщо ні, то що вона може протиставити Слоан (якщо та звичайно пройде далі, так як теж грає не накраще), уяви не маю. Подачі не було зовсім, вигравала переважно (за винятком кількох гарних розиграшів) за рахунок помилок китаянки.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 31.08.2018 22:15
    +1
    Observ44, 31.08.2018 22:06
    Що сказати, правий старий Макенроу, занадто мало виграє Еліна на своїй подачі. Якщо гру біля сітки вдалося поправити то із подачею негайно треба щось робити.
    Таки Еліні треба додавати буде надалі в цьому компоненті, бо за останні 2 гри 0 ейсів якось не айс. А ми ж пам'ятаємо ігри коли в Еліни було на старті поточного сезону по 7 ейсів за гру. Благо що Еліна дійсно вміє додавати в гри у вирішальних стадіях турнірів. На це й сподіваємося...
    Ссылка
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 31.08.2018 22:17
    +1
    Александр Кривобок, 31.08.2018 21:53
    Даёшь финал Свитолина-Цуренко
    Коли вже народ каркати перестане...
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 31.08.2018 22:20
    +5
    игра свитолиной не впечатлила,тяжко ей дальше будет.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 31.08.2018 22:33
    +1
    Молодець!
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 31.08.2018 22:44
    0
    Пока все идет по плану, Элина на эконом режиме прошла три круга, теперь пора прибавлять, на одном классе в четвертьфинал можно и не попасть. И подачу пора находить, а то скоро она забудет, что такое эйс.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.