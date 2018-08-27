Катерина Бондаренко – Вера Лапко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№86 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет Вера Лапко из Беларуси (№72 WTA).

Поединок состоится первым запуском на корте №4. Начало матча в 18:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу молодости над опытом: 1,5 на Лапко против 2,9 на Бондаренко. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Куруми Нара – Элизе Мертенс.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.