Катерина Бондаренко – Вера Лапко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№86 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет Вера Лапко из Беларуси (№72 WTA).
Поединок состоится первым запуском на корте №4. Начало матча в 18:00 по Киеву.
Букмекеры больше верят в победу молодости над опытом: 1,5 на Лапко против 2,9 на Бондаренко. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Куруми Нара – Элизе Мертенс.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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