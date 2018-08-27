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Катерина Бондаренко – Вера Лапко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга US Open

  • 27.08.2018 11:11
  • 181 просмотр
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
27 августа украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№86 WTA) проведет поединок первого раунда US Open. Соперницей украинки станет Вера Лапко из Беларуси (№72 WTA).
 
Поединок состоится первым запуском на корте №4. Начало матча в 18:00 по Киеву.
 
 
Букмекеры больше верят в победу молодости над опытом: 1,5 на Лапко против 2,9 на Бондаренко. Ранее теннисистки между собой не встречались.
 
Победительница матча во втором круге сыграет против кого-то из пары Куруми Нара – Элизе Мертенс.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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