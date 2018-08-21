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Тсонга пропустит US Open

Француз по-прежнему не восстановился после травмы

  • 21.08.2018 14:53
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Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга
© Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга

Жо-Уилфрид Тсонга сообщил о том, что не сможет принять участие в US Open-2018: он по-прежнему не восстановился после операции на колене, которую перенес в апреле.

В основной сетке турнира Тсонга заменит австралиец Джеймс Дакворт.

Из-за травмы колена Тсонга в нынешнем сезоне выступил только на двух турнирах (Australian Open и Монпелье), из-за чего опустился на 64-е место в рейтинге АТР.

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Источник — Instagram

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