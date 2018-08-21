Тсонга пропустит US Open

Жо-Уилфрид Тсонга сообщил о том, что не сможет принять участие в US Open-2018: он по-прежнему не восстановился после операции на колене, которую перенес в апреле.
В основной сетке турнира Тсонга заменит австралиец Джеймс Дакворт.
Из-за травмы колена Тсонга в нынешнем сезоне выступил только на двух турнирах (Australian Open и Монпелье), из-за чего опустился на 64-е место в рейтинге АТР.
Источник — Instagram
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