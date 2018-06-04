Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тсонга пропустит весь травяной сезон

Француз не выступит на Уимблдоне из-за травмы

  • 04.06.2018 22:45
  • 70 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга
© Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга

Восстановление Жо-Уилфрида Тсонга после травмы проходит намного медленнее, чем ожидалось.

Теперь стало известно о том, что француз пропустит весь предстоящий травяной сезон, включая третий в сезоне турнир Большого Шлема – Уимблдон.

Травму левого колена Тсонга получил во время полуфинального матча турнира в Монпелье против Люки Пуя. В начале апреля француз перенес операцию, из-за чего пропустил весь грунтовый  сезон, включая продолжающийся в эти дни Ролан Гаррос.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.