Тсонга пропустит весь травяной сезон

Восстановление Жо-Уилфрида Тсонга после травмы проходит намного медленнее, чем ожидалось.

Теперь стало известно о том, что француз пропустит весь предстоящий травяной сезон, включая третий в сезоне турнир Большого Шлема – Уимблдон.

Травму левого колена Тсонга получил во время полуфинального матча турнира в Монпелье против Люки Пуя. В начале апреля француз перенес операцию, из-за чего пропустил весь грунтовый сезон, включая продолжающийся в эти дни Ролан Гаррос.