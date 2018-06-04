Тсонга пропустит весь травяной сезон

Восстановление Жо-Уилфрида Тсонга после травмы проходит намного медленнее, чем ожидалось.
Теперь стало известно о том, что француз пропустит весь предстоящий травяной сезон, включая третий в сезоне турнир Большого Шлема – Уимблдон.
Травму левого колена Тсонга получил во время полуфинального матча турнира в Монпелье против Люки Пуя. В начале апреля француз перенес операцию, из-за чего пропустил весь грунтовый сезон, включая продолжающийся в эти дни Ролан Гаррос.
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