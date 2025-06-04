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  4. СИННЕР – про Алькараса: «Мне кажется, что у него просто больше опций»
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 01:30 | Обновлено 04 июня 2025, 01:34
56
0

СИННЕР – про Алькараса: «Мне кажется, что у него просто больше опций»

Итальянский теннисист дал короткое интервью Жо-Вилфриду Цонгу

04 июня 2025, 01:30 | Обновлено 04 июня 2025, 01:34
56
0
СИННЕР – про Алькараса: «Мне кажется, что у него просто больше опций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Финалист Открытого чемпионата Австралии 2008 Жо-Вилфрид Цонга, приглашенный Prime Video France для участия в трансляциях Ролан Гаррос взял короткое интервью у первой ракетки мира Янника Синнера.

Они хорошо знакомы и Цонга задал непростой вопрос: «Почему Синнеру так тяжело даются матчи с Карлосом Алькарасом?»

Ответ итальянского теннисиста оказался по сути коротким анализом их соперничества.

«Думаю, Карлос и я всегда выходим на матч, понимая, какая цена у каждой встречи. Для меня важным стал матч в прошлом году – пусть это была выставочная игра, но я выиграл, и она многое дала.

Мы оба все время пытаемся понять уровень друг друга. Иногда мне кажется, что у него просто больше опций. Он может сыграть укороченный, может пробить вглубь, у него отличные выходы к сетке, великолепные руки, и сейчас он еще и подает очень хорошо. Он физически невероятно силен. В нем есть качества по-настоящему особенных игроков.

Даже когда я проигрываю, я все равно люблю играть с ним, потому что он дает мне массу обратной связи по поводу того, что мне нужно улучшить. Я не буду отвечать на вопрос, почему он меня так часто обыгрывает – вдруг другие игроки это услышат, а мне бы не хотелось (смеется). Но думаю, мы все понимаем: он очень быстрый, мощный, играет с потрясающей интенсивностью – он невероятен».

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Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Жо-Вилфрид Цонга
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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