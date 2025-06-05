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  4. ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 04:31 |
160
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ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске

Элина и Гаэль попрощались с Ришаром вместе с другими именитыми французами

05 июня 2025, 04:31 |
160
0
ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

3 июня состоялась вечеринка игроков, посвященная завершению карьерs 38-летнего француза Ришара Гаске.

Ее посетила и украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом. Соответствующие фото и видео пара опубликовала в своих социальных сетях.

На вечеринке присутствовало немало французских теннисистов и экс-теннисистов. В частности, Жо-Вилфрид Цонга, Жиль Симон и Пьер-Юг Эрбер.

Свой последний матч Гаске провел во втором раунде Ролан Гаррос 2025, где проиграл лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру.

ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске

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Жо-Вилфрид Цонга Жиль Симон Пьер-Юг Эрбер Ришар Гаске Элина Свитолина Гаэль Монфис видео завершение карьеры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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