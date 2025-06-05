ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске
Элина и Гаэль попрощались с Ришаром вместе с другими именитыми французами
3 июня состоялась вечеринка игроков, посвященная завершению карьерs 38-летнего француза Ришара Гаске.
Ее посетила и украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом. Соответствующие фото и видео пара опубликовала в своих социальных сетях.
На вечеринке присутствовало немало французских теннисистов и экс-теннисистов. В частности, Жо-Вилфрид Цонга, Жиль Симон и Пьер-Юг Эрбер.
Свой последний матч Гаске провел во втором раунде Ролан Гаррос 2025, где проиграл лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру.
ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске
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