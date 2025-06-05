3 июня состоялась вечеринка игроков, посвященная завершению карьерs 38-летнего француза Ришара Гаске.

Ее посетила и украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом. Соответствующие фото и видео пара опубликовала в своих социальных сетях.

На вечеринке присутствовало немало французских теннисистов и экс-теннисистов. В частности, Жо-Вилфрид Цонга, Жиль Симон и Пьер-Юг Эрбер.

Свой последний матч Гаске провел во втором раунде Ролан Гаррос 2025, где проиграл лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру.

ВИДЕО. Свитолина посетила вечеринку, посвященную завершению карьеры Гаске