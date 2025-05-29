Синнер отправил на пенсию известного француза и вышел в 3-й круг РГ-2025
Лидер мирового рейтинга выбил Ришара Гаске, для которого это был последний матч
Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором круге мейджора в Париже итальянец в трех сетах за 2 часа разобрался с 38-летним Ришаром Гаске (АТР 166).
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Риша Гаске (Франция) – 6:3, 6:4, 6:0
Синнер провел четвертое очное противостояние против Гаске и добыл четвертую победу. Следующим соперником Янника будет чех Иржи Легечка (АТР 34).
Для Гаске это был последний матч в профессиональной карьере. Рекордным местом Ришара в рейтинге АТР является седьмая позиция, которой он достиг в 2007 году.
За карьеру Гаске успел выиграть 16 трофеев в одиночном разряде на уровне Тура и добыть 610 побед. На его счету также 36 викторий над теннисистами из первой десятки мирового рейтинга.
Лучшим результатом Ришара на турнирах Grand Slam является полуфинал: Уимблдон-2007 и Уимблдон-2015, а также US Open 2013. Гаске за карьеру заработал более 21 миллиона долларов.
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