Синнер отправил на пенсию известного француза и вышел в 3-й круг РГ-2025

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором круге мейджора в Париже итальянец в трех сетах за 2 часа разобрался с 38-летним Ришаром Гаске (АТР 166).

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Риша Гаске (Франция) – 6:3, 6:4, 6:0

Синнер провел четвертое очное противостояние против Гаске и добыл четвертую победу. Следующим соперником Янника будет чех Иржи Легечка (АТР 34).

Для Гаске это был последний матч в профессиональной карьере. Рекордным местом Ришара в рейтинге АТР является седьмая позиция, которой он достиг в 2007 году.

За карьеру Гаске успел выиграть 16 трофеев в одиночном разряде на уровне Тура и добыть 610 побед. На его счету также 36 викторий над теннисистами из первой десятки мирового рейтинга.

Лучшим результатом Ришара на турнирах Grand Slam является полуфинал: Уимблдон-2007 и Уимблдон-2015, а также US Open 2013. Гаске за карьеру заработал более 21 миллиона долларов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine