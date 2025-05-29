Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер отправил на пенсию известного француза и вышел в 3-й круг РГ-2025
Ролан Гаррос
29 мая 2025, 17:50 | Обновлено 29 мая 2025, 17:59
194
0

Синнер отправил на пенсию известного француза и вышел в 3-й круг РГ-2025

Лидер мирового рейтинга выбил Ришара Гаске, для которого это был последний матч

29 мая 2025, 17:50 | Обновлено 29 мая 2025, 17:59
194
0
Синнер отправил на пенсию известного француза и вышел в 3-й круг РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Ришар Гаске

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором круге мейджора в Париже итальянец в трех сетах за 2 часа разобрался с 38-летним Ришаром Гаске (АТР 166).

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Риша Гаске (Франция) – 6:3, 6:4, 6:0

Синнер провел четвертое очное противостояние против Гаске и добыл четвертую победу. Следующим соперником Янника будет чех Иржи Легечка (АТР 34).

Для Гаске это был последний матч в профессиональной карьере. Рекордным местом Ришара в рейтинге АТР является седьмая позиция, которой он достиг в 2007 году.

За карьеру Гаске успел выиграть 16 трофеев в одиночном разряде на уровне Тура и добыть 610 побед. На его счету также 36 викторий над теннисистами из первой десятки мирового рейтинга.

Лучшим результатом Ришара на турнирах Grand Slam является полуфинал: Уимблдон-2007 и Уимблдон-2015, а также US Open 2013. Гаске за карьеру заработал более 21 миллиона долларов.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Гаэль Монфис – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Еще один: 19-й сеяный Ролан Гаррос отдал матч 200-й ракетке с 2:0 по сетам
9-я ракетка мира, ведя 2:0 по сетам, проиграл и завершил выступление на РГ
Янник Синнер Ришар Гаске Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Футбол | 29 мая 2025, 07:48 3
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение

Оба клуба из Манчестера хотят подписать украинца

Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28 мая 2025, 20:00 13
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано

Тренер покинет «Александрию» и возглавит «Полесье»

СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
Теннис | 29.05.2025, 14:18
СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
СВИТОЛИНА: «Она неудобная соперница, потому что она левша»
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Футбол | 29.05.2025, 07:00
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.05.2025, 16:00
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
27.05.2025, 21:33 61
Футбол
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
28.05.2025, 15:59 8
Футбол
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 45
Футбол
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 76
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем