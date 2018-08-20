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Рейтинг ATP. Джокович поднялся на шестую позицию

Сербский теннисист продолжает подбираться к лидерам

  • 20.08.2018 11:35
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Роджер Федерер и Новак Джокович
© Getty Images. Роджер Федерер и Новак Джокович
Предыдущая неделя теннисного сезона прошла на кортах американского города Цинциннати. Впервые выиграть Мастерс в Огайо удалось сербу Новаку Джоковичу, который ранее проигрывал здесь пять финалов. Эта победа позволили сербу собрать так называемый «Золотой Мастерс» (выигрыш всех девяти турниров данной категории).
 
Триумф в Цинциннати позволил сербу подняться сразу на 4 позиции в мировой классификации, теперь он занимает шестое место в рейтинге.
 
Финалист турнира «Western & Southern Open» Роджер Федерер остался на второй позиции.
 
В топ-10 еще несколько изменения: полуфиналист Цинциннати Давид Гоффен поднялся на 1 позицию и выбил из десятки Джона Изнера. На пятое место поднялся южноафриканец Кевин Андерсон, болгарин Григор Димитров опустился на 3 строчки (8), австриец Доминик Тим – на одну (9).
 
 
В Чемпионской гонке Джокович обошел Зверева и дель Потро. Молодой немец упал на 2 позиции, уступив еще и Федереру. Также Чилич обошел Андерсона и теперь хорват шестой. Замыкает топ-8 Доминик Тим.
 
 
Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:
 
Александр Долгополов – 86 (-4)
Сергей Стаховский – 138 (+3)
Илья Марченко – 334 (+2)
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Nazar Mozol
      Nazar Mozol, 20.08.2018 11:52
    0
    а табличку топ 20 тяжко показати. для чого стільки слів хто і де розташовується? покажіть таблицю з рейтингом за тиждень!!!
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