Рейтинг ATP. Джокович поднялся на шестую позицию

Предыдущая неделя теннисного сезона прошла на кортах американского города Цинциннати. Впервые выиграть Мастерс в Огайо удалось сербу Новаку Джоковичу, который ранее проигрывал здесь пять финалов. Эта победа позволили сербу собрать так называемый «Золотой Мастерс» (выигрыш всех девяти турниров данной категории).
Триумф в Цинциннати позволил сербу подняться сразу на 4 позиции в мировой классификации, теперь он занимает шестое место в рейтинге.
Финалист турнира «Western & Southern Open» Роджер Федерер остался на второй позиции.
В топ-10 еще несколько изменения: полуфиналист Цинциннати Давид Гоффен поднялся на 1 позицию и выбил из десятки Джона Изнера. На пятое место поднялся южноафриканец Кевин Андерсон, болгарин Григор Димитров опустился на 3 строчки (8), австриец Доминик Тим – на одну (9).
В Чемпионской гонке Джокович обошел Зверева и дель Потро. Молодой немец упал на 2 позиции, уступив еще и Федереру. Также Чилич обошел Андерсона и теперь хорват шестой. Замыкает топ-8 Доминик Тим.
Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:
Александр Долгополов – 86 (-4)
Сергей Стаховский – 138 (+3)
Илья Марченко – 334 (+2)
Источник — Sport.ua
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