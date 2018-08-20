Рейтинг ATP. Джокович поднялся на шестую позицию

Предыдущая неделя теннисного сезона прошла на кортах американского города Цинциннати. Впервые выиграть Мастерс в Огайо удалось сербу Новаку Джоковичу , который ранее проигрывал здесь пять финалов. Эта победа позволили сербу собрать так называемый «Золотой Мастерс» (выигрыш всех девяти турниров данной категории).

Триумф в Цинциннати позволил сербу подняться сразу на 4 позиции в мировой классификации, теперь он занимает шестое место в рейтинге.

Финалист турнира «Western & Southern Open» Роджер Федерер остался на второй позиции.

В топ-10 еще несколько изменения: полуфиналист Цинциннати Давид Гоффен поднялся на 1 позицию и выбил из десятки Джона Изнера. На пятое место поднялся южноафриканец Кевин Андерсон, болгарин Григор Димитров опустился на 3 строчки (8), австриец Доминик Тим – на одну (9).

В Чемпионской гонке Джокович обошел Зверева и дель Потро. Молодой немец упал на 2 позиции, уступив еще и Федереру. Также Чилич обошел Андерсона и теперь хорват шестой. Замыкает топ-8 Доминик Тим.

Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:

Александр Долгополов – 86 (-4)

Сергей Стаховский – 138 (+3)

Илья Марченко – 334 (+2)