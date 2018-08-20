Цинциннати. Джокович обыграл Федерера и собрал Золотой Мастерс

19-го августа на Мастерсе в Цинциннати состоялся финальный поединок мужского одиночного разряда. Семикратный победитель турнира швейцарец Роджер Федерер встретился с пятикратным финалистом сербом Новаком Джоковичем. Ранее теннисисты трижды встречались в финальных матчах Цинциннати, все победы на счету швейцарца. В этот раз победу в двух сетах одержал серб.

Цинциннати. Финал Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:4, 6:4

До этого последний раз Роджер и Новак играли между собой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2016, тогда также победил серб. Общий счет противостояний 24:22 в пользу Джоковича.