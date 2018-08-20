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Цинциннати. Джокович обыграл Федерера и собрал Золотой Мастерс

Сербский теннисист стал первым игроком, побеждавшим на всех турнирах серии «Мастерс»

  • 20.08.2018 01:17
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  • 1 комментарий
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
19-го августа на Мастерсе в Цинциннати состоялся финальный поединок мужского одиночного разряда. Семикратный победитель турнира швейцарец Роджер Федерер встретился с пятикратным финалистом сербом Новаком Джоковичем. Ранее теннисисты трижды встречались в финальных матчах Цинциннати, все победы на счету швейцарца. В этот раз победу в двух сетах одержал серб.
 
Цинциннати. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:4, 6:4
 
До этого последний раз Роджер и Новак играли между собой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2016, тогда также победил серб. Общий счет противостояний 24:22 в пользу Джоковича.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 20.08.2018 01:50
    0
    Великий Новак
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