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Джокович мог завершить карьеру в марте

Слабые результаты едва не заставили серба уйти из тенниса

  • 18.07.2018 16:08
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

В воскресенье Новак Джокович выиграл Уимблдон-2018 и преврал длительную чреду своих неудач.

Известный экс-теннисист Филиппо Воландри заявил, что в марте, после вылетом в первых раундах Мастерсов в Индиан-Уэллсе и Майами, Джокович мог завершить карьеру:

«Победа на Уимблдоне стала настоящим чудом, учитывая мысли Новака после поражения в Майами. Тогда он на полном серьёзе общался со своей командой по поводу ухода из спорта.

Я общался с Фоньини на эту тему пару дней назад, но мы оба знаем, что в подобных ситуация всё решает один или два качественных матча кряду.

Уже в игре с Эдмундом в третьем круге мы увидели другого Джоковича. Матч с Надалем стал одним из лучших из тех, что я видел за последние два года».

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Источник — Sky Sports

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