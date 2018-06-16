Тсонга надеется выступить на US Open

Из-за травмы колена и операции Жо-Уилфрид Тсонга пропустил практически весь нынешний сезон.

Восстановление проходит не так быстро, как ожидалось, однако француз надеется восстановиться к серии американских турниров и сыграть на US Open:

«Всё идёт хорошо – я снова начинаю реабилитацию. Ранее я уже пытался начать восстановительные процедуры, но врачи меня полностью остановили.

Они настояли на том, что отёк кости должен полностью зажить, прежде чем я начал предпринимать какие-то действия. Меня просят быть терпеливым. Надеюсь вернуться во время американского тура предшествующему US Open».