Тсонга надеется выступить на US Open

Из-за травмы колена и операции Жо-Уилфрид Тсонга пропустил практически весь нынешний сезон.
Восстановление проходит не так быстро, как ожидалось, однако француз надеется восстановиться к серии американских турниров и сыграть на US Open:
«Всё идёт хорошо – я снова начинаю реабилитацию. Ранее я уже пытался начать восстановительные процедуры, но врачи меня полностью остановили.
Они настояли на том, что отёк кости должен полностью зажить, прежде чем я начал предпринимать какие-то действия. Меня просят быть терпеливым. Надеюсь вернуться во время американского тура предшествующему US Open».
Источник — Tennis World USA
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