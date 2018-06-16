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Тсонга надеется выступить на US Open

Француз рассказал о том, как проходит восстановление после травмы

  • 16.06.2018 12:33
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Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга
© Getty Images. Жо-Уилфрид Тсонга

Из-за травмы колена и операции Жо-Уилфрид Тсонга пропустил практически весь нынешний сезон.

Восстановление проходит не так быстро, как ожидалось, однако француз надеется восстановиться к серии американских турниров и сыграть на US Open:

«Всё идёт хорошо – я снова начинаю реабилитацию. Ранее я уже пытался начать восстановительные процедуры, но врачи меня полностью остановили.

Они настояли на том, что отёк кости должен полностью зажить, прежде чем я начал предпринимать какие-то действия. Меня просят быть терпеливым. Надеюсь вернуться во время американского тура предшествующему US Open».

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Источник — Tennis World USA

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