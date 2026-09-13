US Open13 сентября 2026, 21:05 |
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Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча Открытого чемпионата США 2026
13 сентября 2026, 21:05 |
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13 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 21:00 по Киеву на Arthur Ashe Stadium выйдут Александр Зверев (Германия, ATP 2) и Бен Шелтон (США, ATP 9).
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Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 5:0 в пользу Зверева.
Победитель поединка выиграет трофей мейджора и заберет чек на $5 500 000.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 21.11.2024Сделать ставку Зробити ставку
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