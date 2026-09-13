Александр Зверев – Бен Шелтон. Финал US Open 2026. Смотреть онлайн. LIVE

13 сентября на Открытом чемпионате США 2026 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 21:00 по Киеву на Arthur Ashe Stadium выйдут Александр Зверев (Германия, ATP 2) и Бен Шелтон (США, ATP 9).

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Это будет шестое очное противостояние соперников. Счет 5:0 в пользу Зверева.

Победитель поединка выиграет трофей мейджора и заберет чек на $5 500 000.

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