Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии
Виталий одолел Матиаса Сото в трех сетах в четвертьфинальном поединке
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) пробился в полуфинал ATP челенджера в Тульне, Австрия.
В четвертьфинале украинец обыграл представителя Чили Матиаса Сото (ATP 261) в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:3, 1:6, 6:2.
Это была первая очная встреча соперников.
Помимо Сото Виталий также переиграл Даниэля Синякова и Марко Топо.
Сачко в четвертый раз сыграет в полуфинале турниров этой категории в 2026 году.
Следующим соперником украинца будет Мика Брунольд.
ATP челенджер Тульн. Грунт, 1/4 финала
Матиас Сото – Виталий Сачко [4] – 3:6, 6:1, 2:6
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