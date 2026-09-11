Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (решение ГАУ «ПлейСити» № 82-Р от 25.03.2026) и от 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также на осуществлен