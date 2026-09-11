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  4. Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии
ATP
11 сентября 2026, 17:15 |
84
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Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии

Виталий одолел Матиаса Сото в трех сетах в четвертьфинальном поединке

11 сентября 2026, 17:15 |
84
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Сачко выбил чилийца и вышел в полуфинал ATP челенджера в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) пробился в полуфинал ATP челенджера в Тульне, Австрия.

В четвертьфинале украинец обыграл представителя Чили Матиаса Сото (ATP 261) в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:3, 1:6, 6:2.

Это была первая очная встреча соперников.

Помимо Сото Виталий также переиграл Даниэля Синякова и Марко Топо.

Сачко в четвертый раз сыграет в полуфинале турниров этой категории в 2026 году.

Следующим соперником украинца будет Мика Брунольд.

ATP челенджер Тульн. Грунт, 1/4 финала

Матиас Сото – Виталий Сачко [4] – 3:6, 6:1, 2:6

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Виталий Сачко ATP Тульн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Молодець!Чекаємо на фінал!
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