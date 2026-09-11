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  4. Рыбакина в шаге от трофея! Стали извесны финалистки US Open 2026
US Open
11 сентября 2026, 14:21 |
236
0

Рыбакина в шаге от трофея! Стали извесны финалистки US Open 2026

Елена с камбеком одолела Коко Гауфф в трех сетах в полуфинале мейджора

11 сентября 2026, 14:21 |
236
0
Рыбакина в шаге от трофея! Стали извесны финалистки US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Представительница Казасхтана Елена Рыбакина (WTA 2) впервые вышла в финал Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале Рыбакина с камбеком одолела американку Коко Гауфф (WTA 4) в трех сетах – 3:6, 6:4, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу казахстанки.

Елена одержала девятую победу над соперницами топ-10 в сезоне. Для Рыбакиной это будет четвертый финал на турнирах Grand Slam и первый на кортах Нью-Йорка.

Рыбакина в финале сыграет с действующей чемпионкой Ариной Соболенко, которая обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 3).

Елена и Арина 18 раз играли между собой. Счет очных противостояний – 11:7 в пользу нейтральной теннисистки. Рыбакина обыграла Соболенко в финале Aus Open-2026.

US Open 2026. 1/2 финала

Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2] – 6:3, 4:6, 4:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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