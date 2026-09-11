Рыбакина в шаге от трофея! Стали извесны финалистки US Open 2026

Представительница Казасхтана Елена Рыбакина (WTA 2) впервые вышла в финал Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале Рыбакина с камбеком одолела американку Коко Гауфф (WTA 4) в трех сетах – 3:6, 6:4, 6:4.

Это было третье очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу казахстанки.

Елена одержала девятую победу над соперницами топ-10 в сезоне. Для Рыбакиной это будет четвертый финал на турнирах Grand Slam и первый на кортах Нью-Йорка.

Рыбакина в финале сыграет с действующей чемпионкой Ариной Соболенко, которая обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 3).

Елена и Арина 18 раз играли между собой. Счет очных противостояний – 11:7 в пользу нейтральной теннисистки. Рыбакина обыграла Соболенко в финале Aus Open-2026.

US Open 2026. 1/2 финала

Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2] – 6:3, 4:6, 4:6