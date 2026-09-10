Коко Гауфф – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 12 сентября на Открытом чемпионате США 2026 Коко Гауфф (США, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Гауфф и Рыбакина выйдут на корт вторым запуском на Arthur Ashe Stadium после игры Соболенко – Пегула. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в финале сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Джессикой Пегулой.

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