Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коко Гауфф – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
10 сентября 2026, 15:58 |
202
1

Коко Гауфф – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2026

10 сентября 2026, 15:58 |
202
1 Comments
Коко Гауфф – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 12 сентября на Открытом чемпионате США 2026 Коко Гауфф (США, WTA 4) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Гауфф и Рыбакина выйдут на корт вторым запуском на Arthur Ashe Stadium после игры Соболенко – Пегула. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в финале сыграет либо с Ариной Соболенко, либо с Джессикой Пегулой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны обе полуфинальные пары US Open 2026 у мужчин
Первый сеяный US Open Зверев вышел в полуфинал, разобравшись с Ботиком
Коко Гауфф Елена Рыбакина смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 игроков Шахтера, которых клуб может засветить для рынка в Лиге чемпионов
Футбол | 10 сентября 2026, 09:48 17
5 игроков Шахтера, которых клуб может засветить для рынка в Лиге чемпионов
5 игроков Шахтера, которых клуб может засветить для рынка в Лиге чемпионов

Кто-то из них – следующий большой исходящий трансфер «горняков»

Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO
Теннис | 10 сентября 2026, 04:22 0
Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO
Будет ли дерби? Скляр и Сушкова вышли в QF юниорского парного разряда USO

Полина и Антонина выступают в разных дуэтах и могут пересечься в полуфинале мейджора

Итальянский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Футбол | 10.09.2026, 07:40
Итальянский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Итальянский тренер ответил на предложение возглавить Динамо
Деонтей Уайлдер отказался от крупного боя
Бокс | 10.09.2026, 00:48
Деонтей Уайлдер отказался от крупного боя
Деонтей Уайлдер отказался от крупного боя
Абсолютный чемпион: «Нужно вовремя уходить из бокса. Я это сделаю»
Бокс | 10.09.2026, 07:01
Абсолютный чемпион: «Нужно вовремя уходить из бокса. Я это сделаю»
Абсолютный чемпион: «Нужно вовремя уходить из бокса. Я это сделаю»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
За американський фінал!
Ответить
0
Популярные новости
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
09.09.2026, 12:19 8
Бокс
Мудрик услышал вердикт. Футболиста решили вернуть
Мудрик услышал вердикт. Футболиста решили вернуть
10.09.2026, 05:44
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я не буду с ним драться, забирай к черту свои деньги»
Дерек ЧИСОРА: «Я не буду с ним драться, забирай к черту свои деньги»
10.09.2026, 10:48 1
Бокс
Ямаль – 4-й, Месси – 6-й. Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – 4-й, Месси – 6-й. Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
09.09.2026, 00:32 1
Футбол
Ринат АХМЕТОВ: «Посмотрите, с украинским футболом происходит что-то не то»
Ринат АХМЕТОВ: «Посмотрите, с украинским футболом происходит что-то не то»
09.09.2026, 17:27 137
Футбол
У Усика появился новый соперник. Переговоры уже начались
У Усика появился новый соперник. Переговоры уже начались
09.09.2026, 10:05 5
Бокс
Пришел в Динамо вместе с Сабо. Умер именитый украинский вратарь
Пришел в Динамо вместе с Сабо. Умер именитый украинский вратарь
08.09.2026, 16:33 2
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Итоги первого дня: победы Реала, Ман Сити, Боруссии
Турнирная таблица ЛЧ. Итоги первого дня: победы Реала, Ман Сити, Боруссии
09.09.2026, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем