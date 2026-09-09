Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Вылет действующего чемпиона USO. Видеообзор
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Открытого чемпионата США 2026
В ночь на 9 сентября действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас проиграл четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США 2026.
Алькарас уступил американцу Бену Шелтону в пятисетовом триллере за 4 часа и 31 минуту – 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).
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Поединок между Алькарасом и Шелтоном стал самым поздним матчем в истории мейджора, который завершился в 03:33 по местному времени.
US Open 2026. Хард, четвертьфинал
Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)
ВИДЕО. Матчпоинт Бена Шелтона
ВИДЕО. Лучшие розыгрыши матча Карлос Алькарас – Бен Шелтон
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