Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Действующий чемпион Алькарас проиграл на супертайбрейке и покинул US Open
US Open
09 сентября 2026, 11:24 | Обновлено 09 сентября 2026, 11:57
456
0

Действующий чемпион Алькарас проиграл на супертайбрейке и покинул US Open

Карлитос уступил Бену Шелтону в пяти сетах в четвертьфинале мейджора

09 сентября 2026, 11:24 | Обновлено 09 сентября 2026, 11:57
456
0
Действующий чемпион Алькарас проиграл на супертайбрейке и покинул US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Звездный испанец Карлос Алькарас (ATP 3) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В четвертьфинале мейджора Алькарас проиграл американцу Бену Шелтону (ATP 9) в пятисетовом триллере за 4 часа и 31 минуту – 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

Это было четвертое очное противостояние соперников. Бен впервые обыграл Карлитоса.

Для Шелтона это первая победа над топ-3 в карьере. До сегодняшнего четвертьфинала Шелтон проиграл 17 матчей против игроков из первой тройки.

Американец прервал 12-матчевую победную серию Алькараса в пяти сетах на турнирах Grand Slam.

Американец в третий раз сыграет в полуфинале Grand Slam и второй на кортах домашнего мейджора. Ранее Бен доходил до этой стадии в Нью-Йорке в 2023 году.

Поединок между Алькарасом и Шелтоном стал самым поздним матчем в истории мейджора, который завершился в 03:33 по местному времени.

В полуфинале Шелтон сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

US Open 2026. Хард, четвертьфинал

Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)

Фотогалерея матча

Инфографика

По теме:
Определена первая пара 1/2 финала US Open 2026 у женщин
Бен Шелтон – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пегула вырвала победу у Наварро и пробилась в полуфинал US Open 2026
Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартует Лига чемпионов с Шахтером. Эксклюзивная неделя: расписание тура 1
Футбол | 08 сентября 2026, 13:30 25
Стартует Лига чемпионов с Шахтером. Эксклюзивная неделя: расписание тура 1
Стартует Лига чемпионов с Шахтером. Эксклюзивная неделя: расписание тура 1

Третий сезон подряд в ЛЧ будет единая турнирная таблица на 36 команд

Украинка Скляр вышла в 1/8 финала юниорского US Open 2026
Теннис | 09 сентября 2026, 04:25 0
Украинка Скляр вышла в 1/8 финала юниорского US Open 2026
Украинка Скляр вышла в 1/8 финала юниорского US Open 2026

Полина в двух сетах переиграла Ишу Манчалу в матче второго раунда мейджора

Зинченко получил сенсационный вариант из Италии от легендарного клуба
Футбол | 09.09.2026, 07:02
Зинченко получил сенсационный вариант из Италии от легендарного клуба
Зинченко получил сенсационный вариант из Италии от легендарного клуба
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Бокс | 08.09.2026, 23:42
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
Усик дал официальный ответ Фьюри. Александр принял решение
МОУРИНЬО: «Этот футболист Реала останется на скамейке и будет разочарован»
Футбол | 09.09.2026, 04:21
МОУРИНЬО: «Этот футболист Реала останется на скамейке и будет разочарован»
МОУРИНЬО: «Этот футболист Реала останется на скамейке и будет разочарован»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
07.09.2026, 09:12
Бокс
Кубок Украины. Начинается стадия 1/16 финала: расписание матчей
Кубок Украины. Начинается стадия 1/16 финала: расписание матчей
08.09.2026, 09:23 2
Футбол
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
ФОТО. Вот как выглядит Денис Гармаш после мобилизации в ВСУ
08.09.2026, 10:17 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо назначен в украинскую сборную
07.09.2026, 17:59 47
Футбол
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
Александр УСИК: «Мы проведем бой. Это хорошие деньги»
09.09.2026, 04:19 6
Бокс
Холанд выбрал себе новый клуб и сообщил об этом тренеру Ман Сити
Холанд выбрал себе новый клуб и сообщил об этом тренеру Ман Сити
08.09.2026, 07:12 13
Футбол
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
07.09.2026, 08:04 2
Футбол
Усик обратился к Хрговичу, который отправил Итауму в больницу
Усик обратился к Хрговичу, который отправил Итауму в больницу
07.09.2026, 11:27 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем