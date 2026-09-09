Действующий чемпион Алькарас проиграл на супертайбрейке и покинул US Open
Карлитос уступил Бену Шелтону в пяти сетах в четвертьфинале мейджора
Звездный испанец Карлос Алькарас (ATP 3) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В четвертьфинале мейджора Алькарас проиграл американцу Бену Шелтону (ATP 9) в пятисетовом триллере за 4 часа и 31 минуту – 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).
Это было четвертое очное противостояние соперников. Бен впервые обыграл Карлитоса.
Для Шелтона это первая победа над топ-3 в карьере. До сегодняшнего четвертьфинала Шелтон проиграл 17 матчей против игроков из первой тройки.
Американец прервал 12-матчевую победную серию Алькараса в пяти сетах на турнирах Grand Slam.
Американец в третий раз сыграет в полуфинале Grand Slam и второй на кортах домашнего мейджора. Ранее Бен доходил до этой стадии в Нью-Йорке в 2023 году.
Поединок между Алькарасом и Шелтоном стал самым поздним матчем в истории мейджора, который завершился в 03:33 по местному времени.
В полуфинале Шелтон сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо.
US Open 2026. Хард, четвертьфинал
Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)
Фотогалерея матча
Инфографика
12 - Ben Shelton broke Carlos Alcaraz's 12-match win streak in 5-setters at GS events, ending the equal-longest win streak in the Open Era along with Bjorn Borg (12).— OptaAce (@OptaAce) September 9, 2026
John McEnroe ended Borg's streak en route to the US Open title in 1980.
Eerie.#USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/zgTXtPMqTo
Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
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