Украинка Скляр вышла в 1/8 финала юниорского US Open 2026
Полина в двух сетах переиграла Ишу Манчалу в матче второго раунда мейджора
15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1041) вышла в 1/8 финала юниорского Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Ишу Манчалу из США за 1 час и 7 минут.
US Open 2026. Юниоры, 1/16 финала
Иша Манчала (США) – Полина Скляр (Украина) [9] – 3:6, 2:6
Полина стартовала в Нью-Йорке с победы над Холли Смарт. Ее следующей соперницей будет шестая сеяная Джейн Престон (США, WTA 821).
Скляр – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде юниорского USO-2026.
Полина впервые в карьере играет на американском мейджоре и во второй раз вышла в третий круг Grand Slam – на Уимблдон-2026 украинка добралась до полуфинала.
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