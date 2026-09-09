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US Open
09 сентября 2026, 04:25 | Обновлено 09 сентября 2026, 04:28
93
0

Украинка Скляр вышла в 1/8 финала юниорского US Open 2026

Полина в двух сетах переиграла Ишу Манчалу в матче второго раунда мейджора

09 сентября 2026, 04:25 | Обновлено 09 сентября 2026, 04:28
93
0
Украинка Скляр вышла в 1/8 финала юниорского US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Полина Скляр
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15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 1041) вышла в 1/8 финала юниорского Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Ишу Манчалу из США за 1 час и 7 минут.

US Open 2026. Юниоры, 1/16 финала

Иша Манчала (США) – Полина Скляр (Украина) [9] – 3:6, 2:6

Полина стартовала в Нью-Йорке с победы над Холли Смарт. Ее следующей соперницей будет шестая сеяная Джейн Престон (США, WTA 821).

Скляр – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде юниорского USO-2026.

Полина впервые в карьере играет на американском мейджоре и во второй раз вышла в третий круг Grand Slam – на Уимблдон-2026 украинка добралась до полуфинала.

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Полина Скляр US Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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