Наоми Осака – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026
7 сентября Наоми Осака (Япония, WTA 13) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.
Их встреча начнется третьим запуском на корте Louis Armstrong Stadium после игры Синякова / Таунсенд – Хантер / Кравчик ориентировочно в 22:30 по Киеву.
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Ранее Осака и Рыбакина играли друг с другом только один раз. Счет 1:0 в пользу Елены.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121).
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