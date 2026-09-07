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  4. Наоми Осака – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
07 сентября 2026, 21:09 |
499
0

Наоми Осака – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2026

07 сентября 2026, 21:09 |
499
0
Наоми Осака – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Елена Рыбакина
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7 сентября Наоми Осака (Япония, WTA 13) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

Их встреча начнется третьим запуском на корте Louis Armstrong Stadium после игры Синякова / Таунсенд – Хантер / Кравчик ориентировочно в 22:30 по Киеву.

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Ранее Осака и Рыбакина играли друг с другом только один раз. Счет 1:0 в пользу Елены.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121).

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Наоми Осака Елена Рыбакина смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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