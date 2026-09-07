Наоми Осака – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 сентября Наоми Осака (Япония, WTA 13) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) проведут матч 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

Их встреча начнется третьим запуском на корте Louis Armstrong Stadium после игры Синякова / Таунсенд – Хантер / Кравчик ориентировочно в 22:30 по Киеву.

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Ранее Осака и Рыбакина играли друг с другом только один раз. Счет 1:0 в пользу Елены.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121).

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