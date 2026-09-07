Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболева за 2.5 часа выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Монтре
WTA
07 сентября 2026, 20:35 | Обновлено 07 сентября 2026, 21:47
350
0

Соболева за 2.5 часа выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Монтре

Анастасия в трех сетах одолела Мину Ходжич в первом раунде грунтовых соревнований

07 сентября 2026, 20:35 | Обновлено 07 сентября 2026, 21:47
350
0
Соболева за 2.5 часа выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Монтре
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.

В первом раунде украинка вырвала победу у представительницы Германии Мины Ходжич (WTA 275) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/16 финала

Мина Ходжич (Германия) – Анастасия Соболева (Украина) – 2:6, 6:4, 5:7

Соболева провела второе очное противостояние против Ходжич – в июне Анастасия одолела немку на 50-тысячнике в Гданьске.

Следующей соперницей Соболевой будет победительница поединка Андреа Лазаро Гарсия (Испания, WTA 142) – Анджела Фита Болуда (Испания, WTA 213).

Днем ранее квалификацию швейцарских соревнований покинула украинка Елизавета Котляр, которая не смогла доиграть матч первого круга отбора.

По теме:
Котляр не смогла доиграть матч квалификации турнира WTA 125 в Монтре
Рейтинг WTA. С каких позиций украинские теннисистки начнут US Open 2026?
Соболева проиграла в первом раунде квалификации US Open 2026
Анастасия Соболева WTA Монтре
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1
Теннис | 07 сентября 2026, 20:10 1
Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1
Скляр вышла в 1/16 финала юниорского US Open. Белинская проиграла матч R1

Полина в двух сетах справилась с Холли Смарт, София уступила Дорофеевой-Рыбас

ФОТО. Фанаты Динамо предложили поставить Яну Суркис в ворота
Футбол | 07 сентября 2026, 04:45 10
ФОТО. Фанаты Динамо предложили поставить Яну Суркис в ворота
ФОТО. Фанаты Динамо предложили поставить Яну Суркис в ворота

Дочь президента Динамо неожиданно «позвали» в стартовый состав

Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
Бокс | 07.09.2026, 10:37
Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
Грандиозный бой отменен. Александр Усик получил новый вызов
Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Теннис | 06.09.2026, 22:17
Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
Костюк проиграла чемпионке Уимблдона и не смогла выйти в 1/4 финала US Open
ОЛЕЙНИКОВА: «ФТУ блокирует процесс принятия этического кодекса теннисиста»
Теннис | 07.09.2026, 14:35
ОЛЕЙНИКОВА: «ФТУ блокирует процесс принятия этического кодекса теннисиста»
ОЛЕЙНИКОВА: «ФТУ блокирует процесс принятия этического кодекса теннисиста»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Зинченко получил еще один шанс
Александр Зинченко получил еще один шанс
06.09.2026, 10:42 8
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
06.09.2026, 04:44 7
Бокс
Динамо приняло решение по Суркису после провала от Буковины
Динамо приняло решение по Суркису после провала от Буковины
06.09.2026, 09:57 12
Футбол
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
Мозесу Итауме официально запретили выходить на ринг
07.09.2026, 09:12
Бокс
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
«Это разве футболист?» Реакция болельщиков Тоттенхэма на дебют Мудрика
06.09.2026, 07:02 39
Футбол
Украинский боксер нокаутировал соперника и стал чемпионом WBC
Украинский боксер нокаутировал соперника и стал чемпионом WBC
06.09.2026, 00:08
Бокс
«Самая сексуальная волейболистка мира» покорила сеть роликом в бикини
«Самая сексуальная волейболистка мира» покорила сеть роликом в бикини
06.09.2026, 05:13 1
Волейбол
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
Хвича Кварацхелия определился с клубом, где продолжит карьеру
07.09.2026, 08:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем