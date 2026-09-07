Соболева за 2.5 часа выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Монтре
Анастасия в трех сетах одолела Мину Ходжич в первом раунде грунтовых соревнований
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.
В первом раунде украинка вырвала победу у представительницы Германии Мины Ходжич (WTA 275) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.
WTA 125 Монтре. Грунт, 1/16 финала
Мина Ходжич (Германия) – Анастасия Соболева (Украина) – 2:6, 6:4, 5:7
Соболева провела второе очное противостояние против Ходжич – в июне Анастасия одолела немку на 50-тысячнике в Гданьске.
Следующей соперницей Соболевой будет победительница поединка Андреа Лазаро Гарсия (Испания, WTA 142) – Анджела Фита Болуда (Испания, WTA 213).
Днем ранее квалификацию швейцарских соревнований покинула украинка Елизавета Котляр, которая не смогла доиграть матч первого круга отбора.
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