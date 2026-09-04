Проклятые кроссовки! Чжэн Циньвень выбила Путинцеву на пути в R3 US Open
Олимпийская чемпионка 2024 года одолела представительницу Казахстана в трех сетах
Победительница Олимпийских игр 2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде мейджора китаянка в трех сетах переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 84) за 2 часа и 39 минут.
US Open 2026. 1/32 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 2:6, 6:1
На старте второй партии Путинцева что-то не поделила со свой же обувью. Вначале казахстанка сняла один кроссовок, затем второй, и начала что-то кричать. Возможно, это как-то ей и помогло во втором сете, но третью партию Чжэн забрала спокойно.
Чжэн Циньвень стартовала в основной сетке USO-2026 с победы над Кристиной Лютовой. Ее следующей соперницей будет 22-я сеяная Мэдисон Киз, которая оформили камбек против Анны Бондар, отыграв пять матчболов.
Чжэн в четвертый раз в карьере выступает на кортах Нью-Йорка и в четвертый раз вышла в третий раунд. Лучшим результатом китаянки на американском мейджоре является стадия 1/4 финала в 2023 и 2024 годах.
Фото с матча
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