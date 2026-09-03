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  4. ЭАЛА: Прошло несколько месяцев после матча с Олейниковой. Я очень прибавила
US Open
03 сентября 2026, 15:40 |
71
0

ЭАЛА: Прошло несколько месяцев после матча с Олейниковой. Я очень прибавила

Филиппинка на пресс-конференции поделилась ожиданиями от матча R2 USO с Александрой

03 сентября 2026, 15:40 |
71
0
ЭАЛА: Прошло несколько месяцев после матча с Олейниковой. Я очень прибавила
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала
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Филиппинская теннисистка Александра Эала на пресс-конференции после матча первого раунда Открытого чемпионата США 2026 против Мери Стояны (6:1, 6:2) поделилась ожиданиями от предстоящей игры против украинки Александры Олейниковой:

– В следующем круге у вас соперница, с которой вы уже играли раньше в этом году, Александра Олейникова. У вас был довольно плотный матч в Страсбурге в этом году. Можете вспомнить тот поединок и рассказать о предстоящей встрече с ней?

– Да, это был очень хороший матч. Очень интенсивный, довольно плотный. Думаю, если оглянуться на тот матч, было много вещей, которые я могла сделать лучше. И, думаю, с тех пор я над ними работала.

Прошло уже несколько месяцев. Думаю, за эти месяцы я сильно прибавила. Так что все, что я могу сделать, – выйти на этот матч с тем же настроем, что и сейчас [на момент матча с Мери Стояной]. С тем же или даже лучшим настроем, чем тот, который у меня был последние несколько недель. И постараться сделать все возможное.

18 мая 2026 года Олейникова переиграла Эалу в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция) со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Поединок Олейниковой против филиппинки во втором раунде US Open начнется 3 сентября не ранее 20:00 по Киеву.

Пресс-конференция Александры Эалы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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